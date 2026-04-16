ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଉଥିଲେ OTP, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ୭ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି 7 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ଯଜିତ ରାଉତ
Published : April 16, 2026 at 6:59 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଟର ସର୍ଭିସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ISI)କୁ ଓଟିପି ସେୟାରିଂ ମାମଲାରେ 7 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ । ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ । ପାକିସ୍ତାନକୁ ଓଟିପି ପଠାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ (STF) ଦ୍ବାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।
କିଏ ଏମାନେ ?
ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ୫ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି । ଦୋଷୀମାନେ ହେଲେ...
- ପ୍ରୀତମ କର
- ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକ
- ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଲେଙ୍କା
- ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ସାହୁ
- ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ
- ଆସାମର ମହମ୍ମଦ ଇକବାଲ୍ ହୁସେନ୍
- ପୁଣେର ଅଭିଜିତ ସଞ୍ଜୟ ଜାମ୍ବୁର
ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ଲେଖାଏ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ୩୨ ହଜାର ଲେଖାଏ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି । ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅଧିକ ମାସେ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ବିଚାରପତି ଅମିତ କୁମାର ତାଙ୍କ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
କଣ ଥିଲା ମାମଲା ?
ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଜିତ ଏହି କ୍ରାଇମ ନେଟୱର୍କର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା । ସେ ଇକବାଲ ସହ ମିଶି ଏହି କାରବାର କରୁଥିଲା । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାଇବର ଠକେଇ ହେଉଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଫିସର ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଓରଫ ଖୁରାମ ସହ ଲିଙ୍କରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରହି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମିଶି ଦେଶଦ୍ରୋହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ।
ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ, ଏକ୍ସ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ବିଟର), ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଦିରେ ଯୋଡି ହେଉଥିଲେ । ଫେକ୍ ପ୍ରିଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସିମ୍ ଓ ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଓଟିପି ସେୟାର କରୁଥିଲେ । ଏହା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମାସକୁ ୫୦ ହଜାରରୁ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ।
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଏନେଇ ୨୦୨୩ ମେ' ୧୨ରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୦/୨୦୨୩) ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏସଟିଏଫ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ୧୧ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଆଧାରରେ କୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପବ୍ଲିକ୍ ପରସିକ୍ୟୁଟର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମା ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ।
ISI ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ:
ଏନେଇ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମ କହିଛନ୍ତି, ‘ଇକବାଲ ଓ ଅଭିଜିତ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିଲେ । ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଦାନିଶ ଅଲ୍ଲୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦାର ଅଧିକାରୀ ଅବଦୁଲ ହମିଦ୍ ସହ ଇକବାଲ ଓ ଅଭିଜିତର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା । ଏମିତି ଏକାଧିକ ଘଟଣାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ଇଣ୍ଟରପୋଲର ସହାୟତା ନେଇଥିଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ । ମାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର