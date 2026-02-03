ବର୍ଷେ ତଳେ ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ଧରାପଡିଥିଲେ, 9 ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍
6 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ 14ଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଆଧାର କରି ଭୁବନେଶ୍ବର SDJM କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । 10 ହଜାର ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : February 3, 2026 at 8:16 PM IST
Bangladeshi Get 2 Year Jail ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଳାବାଟ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ । ପରିଚୟ ଲୁୁଚାଇ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଭାବେ ରହିିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଜନା କରିିଥିଲେ । ହେଲେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡିବା ପରେ ସବୁ ଯୋଜନା ଫସର ଫାଟିଯାଇଥିଲା । ବର୍ଷେ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 9 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । 6 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ 14ଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଆଧାର କରି ଭୁବନେଶ୍ବର SDJM କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।
9 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ପୁରୁଷ, 3 ମହିଳା:
9 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଲେଖାଏ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 3 ଜଣ ମହିଳା ରହିିଛନ୍ତି । ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ହେଲେ ଏମଡି ହାସିମ (46), ସାଜିଦ ଖାନ (24), ଆଲ୍ଲାମ୍ ସୈକା (41), ଏମଡି ଆଜିମ (40), ଦିଲାରା ସେକ୍ ଓରଫ ଅତଲଫ୍ (45), ଏମଡି ସୋହା ତାଲୁକାଦର (36), କରିମା ବେଗମ୍ (25), ମୋନିରା ବେଗମ (30), ସାହାନା ବେଗମ୍ (45) । ଜେଲଦଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 10 ହଜାର ଲେଖାଏ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ 3 ମାସ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ବିଚାରପତି ଅମିତ କୁମାର ତାଙ୍କ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ସାହାନାଙ୍କ 14 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଧରାପଡିଥିଲେ । ସେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ବାଳସୁଧାର ଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି ।
ବାଂଲାଦେଶରୁ ତ୍ରିପୁରା, ଆସାମରୁ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା:
ଏହି ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି, ‘10 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ତ୍ରିପୁରା ଦେଇ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ । ଏହାପରେ ତ୍ରିପୁରାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଆସାମରେ ପଶିଥିଲେ । ଗୌହାଟୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନରେ ସିଧା ଓଡିଶା ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ପାଇ ଏସଟିଏଫ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାସପୋର୍ଟ, ଭିସା ଆଦି କୌଣସି ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ମିଳିନଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 7ଟି ମୋବାଇଲ ଏକାଧିକ ଫୋନ, ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।
ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲର ମାସେ ପରେ ରାୟ:
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏସଟିଏଫ୍ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ । ନାବାଳକଙ୍କୁ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଏସଟିଏଫ ମାମଲା (ନଂ.6/2025) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିିଥିଲା । ଏସଟିିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ସେଠୀ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ । ତେବେ ମେ’ 5ରେ ଫରେନର୍ସ ଆକ୍ଟ, 1946ର ଦଫା 14 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସରକାରୀ ଓକିଲ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର