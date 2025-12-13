ସ୍ମାର୍ଟସିଟିରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମଶାଣି; ନୂଆ ରୂପରେ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶବଦାହ ହେବ ସହଜ । ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣିର ନବୀକରଣ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଶେଷଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ପାଇବେ ସହରବାସୀ ।
Published : December 13, 2025 at 12:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଣିକି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶବଦାହ ହେବ ସହଜ । ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସହରବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ସହ ବଢ଼ିଲା ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନର କଳେବର । ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ନବୀକୃତ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନ । ୩,୨୨,୯୨, ୭ କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ପ୍ରାୟ 8000 ବର୍ଗମିଟର ସ୍ଥାନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ନବୀକୃତ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନ ।
ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟିଏ ଶବ ଆସିବାରୁ ଦାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି । ନୂତନ ଗ୍ୟାସ ଚାଳିତ ଚୁଲା ସହ ୩ ରୁ ୬ ଟି କାଠ ଚୁଲା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସକାରାତ୍ମକ ବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସହ ଫାଉଣ୍ଟେନ ଓ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର କରାଯାଇଛି । ସବୁଜିମା ପରିବେଶ ସହ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଵଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ରହିଛି ଯାହା ସହରବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିବାରଣର ଏକ ମଧ୍ୟମ ସାଜିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର । ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
ସତ୍ୟ ନଗର ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ-ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୂହିକ ଶ୍ମଶାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ସିବିଧାକୁ ଦେଖି ଏହାର କଳେବରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରି ସ୍ମାର୍ଟସିଟିରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା, ଆଧୁନିକ ପରିବେଶଗତ ମାନଦଣ୍ଡ , ନିରାପଦ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ସେବା ପ୍ରଦାନର ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଜରୁରୀ ଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟନଗରର ଏହି ଶେଷଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଛି ।
ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣିର ନବୀକରଣକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ସହରବାସୀଙ୍କ ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର୍ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ସହ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ପରେ ନବୀକରଣ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇପାରିଛି । ତେଣୁ ଶ୍ମଶାନର ପୁନଃବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହାକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ, ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିବାକୁ ନେଇ ଶବ ଦାହ ସୁବିଧା ହେବା ସହିତ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଓ ଉତ୍ତମ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିରାପଦ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନ କୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର l— BMC (@bmcbbsr) December 12, 2025
ଏହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ମାନନୀୟା ମେୟର ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସ , ଡେପୁଟି ମେୟର ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଲତା କହଁର, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ… pic.twitter.com/I2Y8YN6Ciy
The redeveloped Satyanagar Cremation Ground was dedicated to the people of Bhubaneswar — a dream project of BMC — to ensure that every departed soul receives a farewell with dignity, peace, and compassion. #Bhubaneswar #PeopleFirst #CompassionInUrbanGovernance pic.twitter.com/e3Pn7s1O4T— Sulochana Das (@MayorofBBSR) December 12, 2025
ଏଠାରେ ପରିବେଶ-ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଗ୍ୟାସ-ଆଧାରିତ ଶବଦାହ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଆଧାରକରି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି । ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା, ପୂଜାସ୍ଥାନ ,ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରବେଶ/ପ୍ରସ୍ଥାନ, ପାର୍କିଂ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସଙ୍ଗଠିତ କରାଯାଇଛି l ସବୁଜିମା, ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କେପ୍ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏଠାରେ ସଂରକ୍ଷଣ, କର୍ମଚାରୀ ବିଶ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଡେସ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଶବଦାହ ପୂର୍ବ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବା ପୂଜା ପିଣ୍ଡି ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆକୃତି ଓ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ପାଣି ସ୍ଥାନ, ଛାଇ ହୋଇଥିବା ବସିବା ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୂଜା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ।ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ, ପାର୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର,ସେବା ଯାନ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ପରିଚାଳନା, ବିବିଧ ସେବାର ଫଳକ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ପିଣ୍ଡି ଚାରିପାଖରେ ଉତ୍ତମ ଚଲାପଥ, ଆଲୋକୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ।"
ଗ୍ୟାସ-ଆଧାରିତ ଶ୍ମଶାନର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, BMC ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶବଦାହ କରିବାର ସୁବିଧା କରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶ୍ମଶାନ କାଉଣ୍ଟରରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ l ଶବଦାହ ପରେ ସେମାନଂକୁ ମିଳୁଥିବା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତାରୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରାଯିବ ।
ଗ୍ୟାସ୍ ଶ୍ମଶାନ, ଆଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜେଲ୍ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ରହିଛି ।
This space has been transformed with care, sensitivity, and modern amenities so that grieving families find comfort in their most difficult moments.— Sulochana Das (@MayorofBBSR) December 12, 2025
A small but meaningful step towards building a city that honors every life and every goodbye. #DignityInFarewell #Bhubaneswar pic.twitter.com/CvKnqbQugG
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର