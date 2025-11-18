ETV Bharat / state

ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ବରର ସାଲିଆ ସାହି, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଅନେକ ଘର

ଉଚ୍ଛେଦକୁ ସାଲିଆ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିରୋଧ। ବିଏମସି, ବିଡିଏ, ୱାଟକୋ, ବିଦୁତ ବିଭାଗ ସହ 5 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ।

ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ବରର ସାଲିଆ ସାହି, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଅନେକ ଘର
ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ବରର ସାଲିଆ ସାହି, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଅନେକ ଘର (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 18, 2025 at 4:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ସାଲିଆ ସାହି। ବିଏମସି ଓ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ସାଲିଆ ସାହିର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ। ଏକାମ୍ର କାନନରୁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ପାଖାପାଖି 13 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଫ୍ଟ ପାରାଲାଲ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି ବିଏମସି ଓ ବିଡିଏ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉଛେଦ କରିଥିଲା ବିଡିଏ ଓ ବିଏମସିର ମିଳିତ ଟିମ। ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଥିବା ଆଉ ପାଖାପାଖି 517 ଘର ଉଛେଦ କରିବେ ମିଳିତ ଟିମ୍।

ଆଜିର ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ବିଏମସି, ବିଡିଏ, ୱାଟକୋ, ବିଦୁତ ବିଭାଗ ସହ 5 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସାଲିଆ ସାହି ବାସିନ୍ଦା।

ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ବରର ସାଲିଆ ସାହି, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଅନେକ ଘର (ETV BHARAT ODISHA)


ଏପଟେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବିନା ନୋଟିସ୍ ରେ ଆସି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଏମସି। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନଦେଇ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ମନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଘର ରହିଛି ସେଠାରେ କିଛି ଘର ଭଙ୍ଗା ଯିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ମେୟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସି ଘର ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି।" ଉଚ୍ଛେଦକୁ କିଛି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ବିଏମସି ଓ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ସାଲିଆ ସାହିର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ।
ବିଏମସି ଓ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ସାଲିଆ ସାହିର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ। (ETV BHARAT ODISHA)



ଏନେଇ ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଂଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତି ଉଛେଦ ବେଳେ ଉତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଯେଉଁମାନେ ଉଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 12 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, DCP ରାଙ୍କ ର ଅଫିସର, 5ଟି ଥାନାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଏସିପି ରାଙ୍କ ର ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। 556ଟି ଘର ଖାଲି କରିବ BMC। ପୂର୍ବରୁ 45ଟି ଘର ଖାଲି କରିସାରିଛି BMC। ଆଜି ଆଉ ବାକି ଘର ସବୁ ଖାଲି ହେଉଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଂଜନ ସେନାପତି।


ତେବେ ସାଲିଆ ସହି ବସ୍ତିର କିଛି ଅଂଶ ଭଙ୍ଗାଯିବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏପଟେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯିବା ଭୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଘରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ବାହାର କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଧା ଲୋକଙ୍କ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ; ଜଣେ ଗିରଫ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦାଫାସ, ଦୁଇ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗିରଫ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BMC ENFORCEMENT
SALIA SAHI SLUM
SALIA SAHI WAS DEMOLISHED
ଭୁବନେଶ୍ବରର ସାଲିଆ ସାହି
SALIA SAHI WAS DEMOLISHED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.