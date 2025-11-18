ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ବରର ସାଲିଆ ସାହି, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଅନେକ ଘର
ଉଚ୍ଛେଦକୁ ସାଲିଆ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିରୋଧ। ବିଏମସି, ବିଡିଏ, ୱାଟକୋ, ବିଦୁତ ବିଭାଗ ସହ 5 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ।
Published : November 18, 2025 at 4:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ସାଲିଆ ସାହି। ବିଏମସି ଓ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ସାଲିଆ ସାହିର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ। ଏକାମ୍ର କାନନରୁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ପାଖାପାଖି 13 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଫ୍ଟ ପାରାଲାଲ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି ବିଏମସି ଓ ବିଡିଏ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉଛେଦ କରିଥିଲା ବିଡିଏ ଓ ବିଏମସିର ମିଳିତ ଟିମ। ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଥିବା ଆଉ ପାଖାପାଖି 517 ଘର ଉଛେଦ କରିବେ ମିଳିତ ଟିମ୍।
ଆଜିର ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ବିଏମସି, ବିଡିଏ, ୱାଟକୋ, ବିଦୁତ ବିଭାଗ ସହ 5 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସାଲିଆ ସାହି ବାସିନ୍ଦା।
ଏପଟେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବିନା ନୋଟିସ୍ ରେ ଆସି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଏମସି। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନଦେଇ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ମନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଘର ରହିଛି ସେଠାରେ କିଛି ଘର ଭଙ୍ଗା ଯିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ମେୟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସି ଘର ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି।" ଉଚ୍ଛେଦକୁ କିଛି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଂଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତି ଉଛେଦ ବେଳେ ଉତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଯେଉଁମାନେ ଉଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 12 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, DCP ରାଙ୍କ ର ଅଫିସର, 5ଟି ଥାନାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଏସିପି ରାଙ୍କ ର ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। 556ଟି ଘର ଖାଲି କରିବ BMC। ପୂର୍ବରୁ 45ଟି ଘର ଖାଲି କରିସାରିଛି BMC। ଆଜି ଆଉ ବାକି ଘର ସବୁ ଖାଲି ହେଉଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଂଜନ ସେନାପତି।
ତେବେ ସାଲିଆ ସହି ବସ୍ତିର କିଛି ଅଂଶ ଭଙ୍ଗାଯିବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏପଟେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯିବା ଭୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଘରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ବାହାର କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଧା ଲୋକଙ୍କ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର