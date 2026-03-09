ETV Bharat / state

ଧର୍ମ ଲୁଚାଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯୁବକ; ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ହେଲା ଗିରଫ

ବର୍ଷେ ତଳେ ପୀଡିତା ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାସିନ୍ଦା ଇରଫାନ ସହ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା।

Sahid nagar police arrested karnataka man on charges of rape
ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯୁବକ ଗିରଫ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 9, 2026 at 11:49 AM IST

Updated : March 9, 2026 at 12:03 PM IST

ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧର୍ମ ଲୁଚାଇ ପ୍ରଥମେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା। ପରେ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। ହେଲେ ପରେ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜଣା ପଡିଯିବାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାରଧର କରିବା ସହ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗରେ ସହିଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ଇରଫାନ୍ ଅନ୍‌ସାରି ଓରଫ ଜୟରାଜ ଶର୍ମା (୩୩ ବର୍ଷ)। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ତାକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ପୀଡିତା ଜଣକ ପୁରୀର ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ଭଦ୍ରକର ବାସିନ୍ଦା । ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି।

ଚେନ୍ନାଇରେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ସଂପର୍କ

ସହିଦନଗର ଥାନାଧିକାରୀ ସୁଚିତ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ ତଳେ ପୀଡିତା ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାସିନ୍ଦା ଇରଫାନ ସହ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ଇରଫାନ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ନାଁ ଜୟରାଜ ଶର୍ମା ବୋଲି କହିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଇରଫାନ ଉକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। କିଛିମାସ ତଳେ ପୀଡିତା ଓଡିଶା ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ପୁରୀରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବଭଳି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା।

ଦୁଇଟି ଆଧାର ଦେଖି ବଢିଥିଲା ସନ୍ଦେହ

ପ୍ରାୟ ୫ ଦିନ ତଳେ ଇରଫାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା। ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡ଼କାଇଥିଲା। ବାଣୀବିହାର ଛକ ନିକଟ ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଉଭୟେ ରହିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। ସେଠାରେ ଇରଫାନର ଦୁଇଟି ଆଧାର ଦେଖି ଯୁବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଇରଫାନ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲା । ରାଗରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାରଧର କରିଥିଲା। ସେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ ବୋଲି ଯୁବତୀ ଜଣକ ଜାଣିବା ପରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା।

ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଯୁବତୀ କହିବା ସହ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଇରଫାନ ତାକୁ ପୁରୀ ନେଇଥିଲା। ସେପଟେ ପରିବାର ଲୋକ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।। ଶନିବାର ଉଭୟଙ୍କୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଠାବ କରିଥିଲା। ପରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସହିଦନଗର ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲା। ସହିଦନଗର ପୋଲିସ ପୁରୀ ଯାଇ ଇରଫାନକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଥିଲା। ଏନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୩୩/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଇରଫାନକୁ ଗତକାଲି (ରବିବାର) କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଥାନାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

