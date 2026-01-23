ରାଜଧାନୀରେ ଥାର୍ ଆତଙ୍କ: ଅକାଳରେ ଲିଭୁଛି ଜୀବନ ଦୀପ, ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ନିୟମ ?
ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୨୦ରୁ ୨୦୨୪ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ୫୬,୮୩୦ଟି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୬୧୪୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Published : January 23, 2026 at 3:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି 'ଥାର' ଆତଙ୍କ । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଥାର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଦ୍ବିପହରରେ ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକକୁ କଳାରଙ୍ଗର ଥାର୍ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ଫଳରେ ଜଣେ 19 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଓ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଥକ ଥାର ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ବଢୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗଡୁଛି ମୁଣ୍ଡ:
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗାଡି ଦ୍ବାରା ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଓଡିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୨୦ ମସିହାରୁ ୨୦୨୪ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ୫୬,୮୩୦ଟି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୬୧୪୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବଢିଚାଲିଛି । ଖାସ୍ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଦ୍ରୁତ ଚାରିଚକିଆ ଯାନବାହନ ଗୁଡିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଯୁବକମାନେ ବେପରୁଆ ଭାବେ ଗାଡି ଚଲାଉଥିବାରୁ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି'
ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ,"ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି । ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚାଳନା, ଗାଡ଼ିରେ କଳା କାଚ ଲଗାଇବା, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଳାଇ ବହୁ ଲୋକ ସରକାରୀ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଚାଳକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଆହୁରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
ନିୟମ ନମାନିଲେ ଦଣ୍ଡ:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି ।
- ଯଦି ଆପଣ ୫ଟି ଚାଲାଣ ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଗାଡ଼ିର ପରିବହନ ବିଭାଗ ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ରବ୍ଦ କରାଯିବ ।
- ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସେଲ କରାଯିବ । ଯଦି ଆପଣ ୪୫ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରିମାନା ପୈଠ ନକରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରେ ।
- ଯାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ କରାଯିବ । ଯଦି ଆପଣ ଏକାଧିକ ଚାଲାଣ ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ।
- ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସେବା ଜୋରିମାନା ପରିଶୋଧ କରିବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ । ଫାଇନ ପରିଶୋଧ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏକ ନୂତନ ଯାନ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାଲିକାନା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
କେତେ ଟଙ୍କା ଗଣିବେ?
- ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନାରେ ପ୍ରଥମେ ଧରା ପଡିଲେ ୧୦,୦୦୦ଟଙ୍କା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଧରା ହେଲେ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ।
- ହେଲମେଟ ବିନା ଗାଡି ଚାଳନା କଲେ ୧୦୦୦ଟଙ୍କା ।
- ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ।
- ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ।
- ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ବିନା ଗାଡି ଚାଳନା କଲେ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ସରକାର ଖାଲି ଫାଇନ କାଟିଦେଇ ବସିଲେ ହେବନାହିଁ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଜରୁରୀ । ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଲାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଜୋରଦାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ~କଲେଜ ଛାତ୍ର
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
"ଆଗକୁ ନିୟମ କଡାକଡି କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ଜରୁରୀ । ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ । ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ୧୬୭ ,(୭୧)ରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୈନିକ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି । 2020 ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ଘଟଣାର ହାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆଖି ହରାଇଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ ଚିପ୍ସ କମ୍ପାନୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର