ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ପାଳିବେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦୀପାବଳି; ବାଣ-ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସ୍ଥାନ ନେବ ମାଟି ଦୀପ ଓ ସବୁଜ ଉପହାର
ଦୀପାବଳିରେ ଫୁଟିବନି ବାଣ, ଜଳିବ ମାଟି ଦୀପ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏ ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର କହୁଛି-ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନୁହେଁ ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : November 3, 2026 at 8:41 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଦଳୁଛି ପରିବେଶ…ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ମାନସିକତା । ପର୍ବ ପାଳନର ଢଙ୍ଗ ବି ନିଆରା ହେଉଛି । ଏଥର ଦୀପାବଳୀର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସକୁ ଫିକା କରି ଦେଇଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଓ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା । ତେଣୁ ସଚେତନ ରାଜଧାନୀବାସୀ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ପାଳିବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦୀପାବଳି। ଏ ଥର ଦୀପାବଳିରେ ଫୁଟିବନି ବାଣ, ଜଳିବ ମାଟି ଦୀପ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ। BMCର ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଲୋକେ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ବାଣ ଛାଡି ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ଦୀପାବଳି ଆଡକୁ । ଏ ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର କହୁଛି - ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନୁହେଁ।
ଆଲୋକର ପର୍ବ ଅନ୍ଧାରର କାରଣ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟରଙ୍କ ଏହି ଅପିଲ୍ ପରେ ବଦଳିଛି ରାଜଧାନୀର ଦୀପାବଳି ବଜାର। ଲୋକେ ଏବେ ବାଣ ବଦଳରେ କିଣୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଚାରା, ମାଟି ଦୀପରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ଘର। ଗ୍ରୀନ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରି..
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମସି) ରାଜଧାନୀ ସହରର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀନ୍ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବାସିନ୍ଦା ଆଲୋକର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । ପର୍ବ ପାଳନ ସହ ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ଯେ ବଢୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଖୁସି ପ୍ରତି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଯେ ବଢୁଛି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସହରବାସୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାଜସଜ୍ଜା ଅପେକ୍ଷା ପାରମ୍ପରିକ ମାଟି ଦୀପ ବାଛିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ହସ୍ତନିର୍ମିତ ଉପହାର ଏବଂ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ବାଛିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷର ପର୍ବ ପରିବେଶଗତ କୁପ୍ରଭାବକୁ ଯେ ହ୍ରାସ କରିବ ଏ ନେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଛି ।
ଗ୍ରୀନ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବିଏମସିର ଆହ୍ୱାନ
ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଖୁସି ଏବଂ ଆଲୋକ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ। ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ହୋଇ ଅନ୍ଧକାର ଆଡକୁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବାଣ ବର୍ଜନ କରିବା, ମାଟି ଦୀପ ଜାଳିବା, ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଲୋକମାନେ ଚାରା ଭଳି ସ୍ଥାୟୀ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ବାଛିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, କେବଳ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦୀପାବଳି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ଉତ୍ସବକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିପାରିବା ।”
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ବିନାଶକାରୀ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଘର, କୃଷି ଜମି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ଅନେକ ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଳି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ, ଅନେକ ବାସିନ୍ଦା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି , ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ସହ ସଂଯମତା ଭିତରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ।
ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରୀତମ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, “ତାଙ୍କ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ପର୍ବ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋ ଗାଁ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଲୋକମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି । ଏହାକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ । ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ବାଣ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ସେହିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କିଛି ହରାଇଛନ୍ତି ।”
ରେସିଡେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ହାଉସିଂ କଲୋନୀଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଏମସି ନିବେଦନ କରିଛି। ବଜାର, ସପିଂ ମଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପାରମ୍ପରିକ ମିଠା, ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସପିଂ ତାଲିକାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବାଣ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ଏହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ
ରାଜଧାନୀର ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଶାଶ୍ୱତୀ ରଥ କହିଛନ୍ତି “ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ଏକ ସଚେତନ ମାନସିକତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି । ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୋଲି କରିବା, ଘରକୁ ଫୁଲ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ସଜାଇବା, ଖେଳିବା ପାଇଁ କହିଛି । କିନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ମନା କରିଛି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଯେ, ବାଣ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ । ଏହା ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ । ଆମେ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ମାଟି ଦୀପ ଆଣିଛୁ । ଏଥର ଦୀପାବଳି ସରଳ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିବୁ।"
ଲୋକଙ୍କ ଉପହାର ପସନ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହରର ମଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ଏବଂ ଅନେକ ଉପହାର ଦୋକାନ ପାରମ୍ପରିକ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସହରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପହାର ଦୋକାନର ମ୍ୟାନେଜର ଋଷଭ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, “ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବଦଳୁଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଉପହାର ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାହକମାନେ ଗଛ ଅଧିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଉପହାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରଖିଛୁ। ଗଛ କେବଳ ସାଜସଜ୍ଜା ଉପହାର ନୁହେଁ, ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ।”
ଗଛ ଉପହାର.. ଯେମିିତି ଦେଲେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ହୁଏ
ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଛ ଏକ ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର । କାରଣ ଏହାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରାପିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି । ଏଥିପାଇଁ ବାକ୍ସ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ଜରି ପରି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ନପାରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀରେ ଗୁଡ଼ାଇବାକୁ ବି ପଡେ ନାହିଁ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଉପହାର, ଯେମିିତି ଦେଲେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିହେବ ।
ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ସାକୁଲେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଅଧିକ ବିଚାରଶୀଳ ଉପହାର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । କାରଣ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିହେବ ବୋଲି ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ପୂଜା କହିଛନ୍ତି।
ଗ୍ରୀନ ଦିପାବଳୀ- ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ରୀନ ଦିପାବଳୀ ‘ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ’କୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ଓଡିଶାର ଅନେକ କାରିଗର ଓ କୁମ୍ଭାର ପରିବାର ଏହି ପର୍ବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କୂଳ ବେଉସା ସହ ଜଡିତ ଏହି ପର୍ବ । ଏହି ପର୍ବ ସମୟର ବେପାର ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । କିଛି ମାଟି ଦୀପ, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ସରଳ ହସ୍ତନିର୍ମିତ ଉପହାର ଆମେ କିଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବି ହସିବ ବୋଲି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗୃହିଣୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି।
କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ । ହେଲେ ଦୀପାବଳିର ବାଣ ପରିବେଶକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି ଯାହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି । ବାଣର ଧୂଆଁ ଏବଂ ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଥିବା ବିଷାକ୍ତ କଣିକା ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ କରିଥାଏ । ଏଥିସହିତ ଏହାର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ନାଗରିକ, ରୋଗୀ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିବେଶ କର୍ମୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, “ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ଉଚିତ । ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସମସ୍ୟ ପରି ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇ ଆଲୋକ, ମିଠା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିପାରିବା। ”
ସହରର ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି ସଦସ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, “ଲୋକମାନେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର । ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦୀପାବଳି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବାଣକୁ ଏଡାଇ ନ ଥାଏ, ଏହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ । ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଖୁସିକୁ ଆମ ଉତ୍ସବର ଏକ ଅଂଶ କରିବା ଉଚିତ । ”
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଦୀପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ, ମାଟିଦୀପ କାରିଗରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 'ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମିଳୁନି ପାରିଶ୍ରମିକ'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅନୁଗୋଳର ବଣମଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ: 30 ବର୍ଷରେ ଲେଖିଲେଣି 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନାଟକ, ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି ମଞ୍ଚ ମିଳୁନି