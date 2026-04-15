CBSE ଦଶମ ଫଳାଫଳ : 100 ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖି ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଲେ ଟିନା ରଥ
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଜିଅନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି ରଜିଅନରେ ପାସ୍ ହାର 94.67% ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଜାତୀୟ ପାସ୍ ହାର 93.70% ରହିଛି।
Published : April 15, 2026 at 8:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରକାଶ ପାଇିଛି CBSE ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଏଥର ବି ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ । ମଦର୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ଟିନା ରଥ CBSE ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ 100 ପ୍ରତିଶତ (500/500) ମାର୍କ୍ସ ପାଇ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ସ୍କୁଲ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟନିଷ୍ଠ ମନୋଭାବ ଏହି ସଫଳତାର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର 741ଟି ସ୍କୁଲରୁ ମୋଟ 64,900 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 272ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ 60,788 ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ 93.66 ପ୍ରତିଶତ ପାସ୍ ହାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଝିଅମାନେ ପୁଣିଥରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଛେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଝିଅମାନଙ୍କର ପାସ୍ ହାର 94.83 ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ, ପୁଅମାନଙ୍କର ପାସ୍ ହାର 92.60 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଜିଅନର ରେକର୍ଡ
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରି ଏଡୁକେସନ୍ (ସିବିଏସଇ) ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷିତ ବାର୍ଷିକ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଜିଅନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି ରଜିଅନରେ ପାସ୍ ହାର 94.67% ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଜାତୀୟ ପାସ୍ ହାର 93.70% ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ 2025 ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଜିଅନର ପାସ ହାର ଥିଲା 92.64% ।
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରିଜିଅନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ରଜିଅନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଯଦିଓ ତ୍ରିବେନ୍ଦ୍ରମ ଓ ବିଜୟବାଡ଼ା ପରି ରିଜିଅନ 99%ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାସ୍ ହାର ସହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଜିଅନ ପଞ୍ଚକୁଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୌ ଓ ପାଟନା ପରି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପରି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା CBSE ସୂତ୍ରରୁ ଜଣା ପଡିଛି |
ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ
ସାଧାରଣତଃ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଫଳାଫଳ ମେ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହିବର୍ଷ ସିବିଏସଇ ପ୍ରାୟ 1.6 କୋଟି ଉତ୍ତରପତ୍ର ରେକର୍ଡ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି 15 ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP) ର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ, ଏହିବର୍ଷ ସିବିଏସଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ, ପିଲାମାନେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ମେ ମାସରେ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ମେ' ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା
ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୋର ବଢାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ମେ' ମାସରେ ହବାକୁ ଥିବା ଦ୍ଵିତୀୟ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ସିବିଏସଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉତ୍ତୀର୍ଣ ହାର 100 ପ୍ରତିଶତ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ