ଥରିଲାଣି ଓଡିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୫°C ଛୁଇଁଲା ପାରଦ
କୋରାପୁଟର ସେମିଳିଗୁଡାରେ ୭.୧°C ଓ କନ୍ଧମାଳର ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ୭.୬°C ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
Published : November 28, 2026 at 2:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆହୁରି କମିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା । ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦା ଖସିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପାଗ ମୁଖ୍ୟଃତ ଶୁଖିଲା ରହିବ ।
ସେମିଳିଗୁଡା ଓ ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦.୮ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଉରକେଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ୫୦ ମିଟରକୁ ଖସିଆସିଥିଲା। ଏପଟେ ସେମିଳିଗୁଡାରେ ୭.୧°C, ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ୭.୬°C, ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ୧୦°C, ଝାରସୁଗୁଡା ୧୦. ୮°C, ଫୁଲବାଣୀ ୧୧°C, ଭବାନୀପାଟଣା ୧୨°C ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ରେକର୍ଡ ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ୧୦°C ଛୁଇଁଲା ପାରଦ ।
ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ଆଡକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ । ରାତି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଫଳରେ ଶୀତରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା, ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨ରୁ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା
ଏହା ସହ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୫°C ଛୁଇଁଛି ପାରଦ । ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେଠାରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ କରିହେବ ନାହିଁ।
ଆଂଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଞ୍ଜୀବ ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଆସିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୀତଋତୁରେ ଥଣ୍ଡା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପଶୁ-ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିଟର ଓ କମ୍ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର