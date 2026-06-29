ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରେଳ ଧାରଣାରେ 5 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 400 ଜୀବନ: ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଉନି ସ୍ପଷ୍ଟ ! ଉତ୍ତର ରଖିଲା ରେଳବାଇ ପୋଲିସ
ଭୁବନେଶ୍ବର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନଠାରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଧାରଣାରୁ 400 ଅଧିକ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 29, 2026 at 12:57 PM IST
BHUBANESWAR RAILWAY TRACK DEATHS , ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରେଳ ଧାରଣାରେ ଗଡୁଛି ମୁଣ୍ଡ ! କେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ । ଏହାରି ଭିତରେ କିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଯାଉଛି । ଏହା ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରୁ ପରଦା ହଟି ପାରୁନାହିଁ । ଅପରାଧ ଲୁଚାଇବାକୁ ରେଳ ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ହତ୍ୟା କରଯିବା ପରେ ରେଳ ଧାରଣାରେ ମୃତଦେହ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ।
ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ଷ୍ଟେସନ: ପାଞ୍ଚବର୍ଷରେ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଚାରିଶହରୁ ଅଧିକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍ ଭାବେ ଗଣାଯାଉଛି । ଏହି ଜୋନରେ ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୪ ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମୃତଦେହ ଜବତ ହେଲାଣି । ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ୭୨ଟି ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ୨୦୨୨ରେ ୯୫ ଟି, ୨୦୨୩ରେ ୯୫, ୨୦୨୪ରେ ୯୨, ୨୦୨୫ରେ ୯୦ଟି ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୃତଦେହ ଜବତ ହେଲାଣି । ଏସବୁ ଘଟଣା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ପୋଲିସ ଦର୍ଶାଉଛି । ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସେହି ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ । ହତ୍ୟା ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଏହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ।
ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ:
2026 ଏପ୍ରିଲ 25: ତାରିଖରେ ଭିଏସଏସନଗର ରେଳ ଧାରଣାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ଥିଲା । ଶରୀରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଗରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ନଥିବାରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ସ୍ଥିତିରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ପୋଲିସ କେବଳ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ।
ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ:
2024 ଅକ୍ଟୋବର 18 : ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି କହିଥିଲା। ମୃତ ଯୁବକ ଥିଲେ ଡୁମୁଡୁମା ଅଞ୍ଚଳର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ । ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ । ପ୍ରେମଜନିତ କାରଣ ପାଇଁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ହତ୍ୟା ପଛରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ହେଲେ ପୋଲିସ କେବଳ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
"ଅପରାଧୀମାନେ ଖସିଯିବାକୁ ମୃତଦେହକୁ ରେଳଧାରଣାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି" ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ନିରଞ୍ଜନ କାନୁନଗୋ । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, " ରେଳ ଧାରଣାରେ ସିସିଟିଭି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରୁନାହିଁ । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମୃତକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କଲେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇପାରିବ । ଏ ଦିଗରେ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଘାରିଛି ରିଲ୍ସ ଓ ସେଲ୍ଫି ନିଶା, କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲା ରେଳ ବିଭାଗ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର