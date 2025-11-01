ଏୟାରପୋର୍ଟ ଡିଜାଇନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସେବା
କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି ପୁନଃନିର୍ମାଣ କାମ ?
Published : November 1, 2025 at 7:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସେବା । ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ଚକାଚକ, କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଛି ବଡ ବଡ କାଚ ସହିତ ଡିଜାଇନ । ଲିଫ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଏସ୍କଲେଟର । ତେବେ ଆଖି ଦେଖିଲା ଭଳି ହୋଇଛି ବିଲଡିଂ । ଏହା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଦୃଶ୍ୟ । 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ତାହା ଅପେକ୍ଷାରେ ଲୋକେ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଏକ ନମ୍ବର ଏବଂ ୬ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେସନର ବିଲଡିଂ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖିଯିବ । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ । ବଡ ବଡ ବିଲଡିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ କଣ ମିଳିବ ସୁବିଧା:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପାଖାପାଖି ୯ ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଉଛି । ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନର ମୁଖ୍ୟ ଛକଠାରୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଓଭର ବ୍ରିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ । ଷ୍ଟେସନ୍ର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇ ସବୁଜମୟ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । କାର୍, ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଥିବା କୋଠାର ତଳ ମହଲା ସହ ୪ ମହଲା (G -4 ) ରହିବ ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପାଇବେ । ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଠାରୁ ୧୦୮ ମିଟର ଲମ୍ବା ଏୟାର କନକୋର୍ସ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଟକୁ ତିନି ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଭିତର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବର ପ୍ଲାଟ୍ଫର୍ମ ଛାତ କାମ ଶେଷ ହେବା, ସମନ୍ବିତ ଯାତ୍ରୀ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଫୁଟ୍ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ (ଏଫ୍ଓବି) ର ପାଖାପାଖି ଅଧାଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂର ଉଦଘାଟନ:
ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟେସନ୍ର ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାର୍ଶ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଅର୍ଥାତ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଧା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନର ନୂଆ ବିଲଡିଂକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ୩ ମହଲା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଵିଲଡିଂକୁ ଉଦଘାଟନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି କନକୋର୍ସରେ ୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏଥିରେ ରହିବ ବଡ ବଡ ଲାଉଞ୍ଜ ଏବଂ ବସିବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ । ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃନିର୍ମାଣରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୃଥକ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଦୈନିକ ୧ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ୭୭ ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ସେବା ପାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଶସ୍ତ ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସହଜ ଏବଂ ନିରାପଦରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ।
ଷ୍ଟେସନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, ବିମାନବନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରୀ ଟର୍ମିନାଲ । ଏଥିରେ ଆନ୍ତଃସଂଯୋଗକାରୀ ଏୟାର କନକୋର୍ସ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେସନରେ ୩୪ଟି ଲିଫ୍ଟ ରହିବା ସହିତ ୨୦ଟି ଏସ୍କେଲେଟର ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ରହୁଛି ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ସୂଚନା କିଓସ୍କ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲାଜା ଏବଂ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିବ । ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପରେ CCTV ନିରୀକ୍ଷଣ, ଲଗେଜ୍ ସ୍କାନର ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ବା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ସାତଟି ମହଲା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ରେଳ ଲାଇନ ଉପରେ ରହିବ କଭର:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳ ଲାଇନ ଉପରକୁ କଭର କରାଯାଉଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଭୂବନେଶ୍ୱର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 1 ରୁ ୬ ନମ୍ବର ଫ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଲଡିଂକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଭର କରିବ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃ ବିକାଶ:
ସାରା ଦେଶରେ ୧୩୦୯ ଟି ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃର୍ନିମାଣ ପାଇଁ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରେ ରହିଛି ୫୭ ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶରେ ୫୦୮ ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ୨୫ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ୫୩୧.୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା:
ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୧ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମୁଦାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ବିମଳାଗଡ଼, ଜରୋଳି, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ପାନପୋଷ, ବାଲେଶ୍ବର, ବେତନଟଣୀ, ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ, ଟିଟିଲାଗଡ଼, କେସିଙ୍ଗା, ରାୟଗଡ଼ା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁର, ତାଳଚେର, ରଘୁନାଥପୁର, ପାରାଦୀପ, କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବେଲପାହାଡ଼ ଓ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି । ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଜୋନ ମଧ୍ୟରେ ୭୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ୨୨ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର କରାଯାଉଛି ପୁନଃ ବିକାଶ ।
ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଷ୍ଟେସନର ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୩୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା । ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୨୬.୯ କୋଟି ଟଙ୍କା । ସେହିପରି ଢ଼େଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ୨୬.୧ କୋଟି, ଛତ୍ରପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ୨୫.୬ କୋଟି, ଅନୁଗୋଳ ଷ୍ଟେସନରେ ୩୫.୪ କୋଟି ଟଙ୍କା, ମେରାମଣ୍ଡଳୀ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ୨୨ କୋଟି, ବାଲୁଗାଁ ଷ୍ଟେସନରେ ୨୧.୪ କୋଟି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ୧୯.୫ କୋଟି, ତାଳଚେର ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ୧୮.୯ କୋଟି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଷ୍ଟେସନରେ ୨୬.୩ କୋଟି, ବରଗଡ଼ ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ୨୧.୯ କୋଟି, ହୀରାକୁଦ ଷ୍ଟେସନରେ ୨୦.୮ କୋଟି ଏବଂ ରେଢାଖୋଲ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ୨୦.୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଛି ।
ସେହିପରି ବରପାଲି ଷ୍ଟେସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୧୯.୯ କୋଟି ଟଙ୍କା । ମୁନିଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ୨୯ କୋଟି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଷ୍ଟେସନରେ ୨୮.୪ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ । ହରିଶଙ୍କର ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ୧୬.୬ କୋଟି ଟଙ୍କା, ବରବାଲି ଷ୍ଟେସନରେ ୧୬ କୋଟି, ଭବାନୀପାଟଣା ଷ୍ଟେସନରେ ୧୫.୯ କୋଟି, ଖରିଆର ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ୧୩.୭ କୋଟି, ଦାମନଯୋଡି ଷ୍ଟେସନରେ ୧୩.୯ କୋଟି, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ୩୦ କୋଟି, ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନରେ ୧୭ କୋଟି ଏବଂ ଜଳେଶ୍ଵର ଷ୍ଟେସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା । ତେବେ ମୋଟ ୫୩୧.୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ।
ସେହିପରି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ପଲାସା ଷ୍ଟେସନକୁ ୨୩.୯ କୋଟି ବିନିମୟରେ ପୁନର୍ବିକାଶ କରାଯିବ । ବିଜୟନଗରମ ଷ୍ଟେସନରେ ପାଇଁ ୩୫.୮ କୋଟି ଏବଂ ଡୁଭାଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ପାଇଁ ୨୬.୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ।
ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ ନୂଆ କଣ ରହିବ ସୁବିଧା:
ସମସ୍ତ ରେଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଫୁଟ ଓଭର ବ୍ରିଜ (୧୨ ମିଟର) ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସବୁଜ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଡିଜାଇନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆଲୋକୀକରଣ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅପଚୟ ପରିଚାଳନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ / ପିକ୍- ଅପ୍ ଲେନ୍ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା କରାଯିବ । ୱାଇ-ଫାଇ, LED କୋଚ୍ ସିଗ୍ନାଲ ବୋର୍ଡ, ଟ୍ରେନ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଲାଉଞ୍ଜ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି । ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡିକ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପରି ଦେଖାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
