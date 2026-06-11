ବିମାନବନ୍ଦର ପରି ଚମକିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ; ହେଲେ କେବେ ସରିବ ନିର୍ମାଣ କାମ ? କେବେ ଦୂର ହେବ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ?

ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ଚମକିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ; ହେଲେ କେବେ ସରିବ ନିର୍ମାଣ କାମ ? (Etv Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବେ ନୂଆ ରୂପ ନେଉଛି । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା, ବିଶାଳ ଏୟାର କନକୋର୍ସ, ଲିଫ୍ଟ, ଏସ୍କେଲେଟର ଓ ବିମାନବନ୍ଦର ଭଳି ଯାତ୍ରୀ ଟର୍ମିନାଲ ସହ ଷ୍ଟେସନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନରେ ଗଢ଼ାଯାଉଛି । ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପୁନଃବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନର ଚିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । ତେବେ ବିକାଶର ଏହି ଚମକ ପଛରେ ରହିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର କାହାଣୀ ।
ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ଚମକିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ; ହେଲେ କେବେ ସରିବ ନିର୍ମାଣ କାମ ? (Etv Bharat)
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଶେଷ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ରହିଛି । ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ଅସ୍ଥାୟୀ ପଥ ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା । ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ । ଏଭଳି ସମୟରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ
ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ଚମକିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ; ହେଲେ କେବେ ସରିବ ନିର୍ମାଣ କାମ ? (Etv Bharat)
ରାଞ୍ଚିରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସୁଧାର ଆସିଛି। ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଓ ସୁବିଧା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଲୁଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ । ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ସେନେଇ ରେଳ ବିଭାଗର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।'
ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ଚମକିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ; ହେଲେ କେବେ ସରିବ ନିର୍ମାଣ କାମ ? (Etv Bharta)
ସେହିପରି କୋଲକାତାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ, 'ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଏବେ ଏକ ଛୋଟ ବିମାନବନ୍ଦର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି । ତେବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆଗଉ ଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସୁବିଧା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ଯେବେ ଯାତ୍ରୀ ଠିକ ନଥିବ ତେବେ ସେ ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେବ । ପାନ ଛେପ ଓ ଏଣେତେଣେ ଅଳିଆ ପକାଇବା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ' ବୋଲି ସେ କହଛନ୍ତି ।
ନୂଆ ରୂପ ପାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ଚମକିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ; ହେଲେ କେବେ ସରିବ ନିର୍ମାଣ କାମ ? (Etv Bharta)
ନୂଆ ରୂପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି । ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କାମ ଚାଲୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି । ପାଖାପାଖି ୯ ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକକୁ ଏକ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ ହବ୍ (ବହୁମୁଖୀ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ର) ରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି । ଷ୍ଟେସନ୍ର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇ ସବୁଜିମାମୟ କରାଯିବ । କାର୍, ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯିବ । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଥିବା କୋଠାର ତଳ ମହଲା ସହ ୪ ମହଲା ରହିବ। ଷ୍ଟେସନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ଆଦି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ତରଠାରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୦୮ ମିଟର ଲମ୍ବା ଏୟାର କନକୋର୍ସ କରାଯାଇଛି ।
ଷ୍ଟେସନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ଚମକିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ; ହେଲେ କେବେ ସରିବ ନିର୍ମାଣ କାମ ? (Etv Bharta)
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିମାନବନ୍ଦର-ଶୈଳୀର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରୀ ଟର୍ମିନାଲ, ଏକ ଆନ୍ତଃସଂଯୋଗକାରୀ ଏୟାର କନକୋର୍ସ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେସନରେ ୩୪ଟି ଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ୨୦ଟି ଏସ୍କେଲେଟର ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ସୂଚନା କିଓସ୍କ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲାଜା ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ଲାଉଞ୍ଜ ଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା । ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପରେ CCTV ନିରୀକ୍ଷଣ, ଲଗେଜ୍ ସ୍କାନର ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ।
ପୁନଃ ବିକାଶ ପଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ଚମକିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ; ହେଲେ କେବେ ସରିବ ନିର୍ମାଣ କାମ ? (Etv Bharta)
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଦେଶରେ ୧୩୦୯ଟି ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃର୍ନିମାଣ ପାଇଁ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରେ ରହିଛି ୫୭ ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶରେ ୫୦୮ ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ୨୫ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ୫୩୧.୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ।ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି
ଏହି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ସହଜ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଉନ୍ନତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ପରିବହନ ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଏପଟେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସିପିଆରଓ ଦୀପକ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, 'ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନର କାମ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । କେବଳ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବାକି ରହିଛି, ଯାହା ଖୁବ କମ ଦିନରେ କାମ ସରିଯିବ । ଯେହେତୁ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ ବି ଚାଲୁଛି ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖି କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟେସନର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଓ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାହାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଓ ବୁଝିପାରିବେ । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କାମ ଶେଷ ହେବ' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ଚାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ; ୧୦ ଜୁନରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଓ SJTA ଲୋଗୋକୁ ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟ ୨୬ଟି 'ୱାର୍ଡମାର୍କ' ପାଇଁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲା ଆଇପି ଇଣ୍ଡିଆ