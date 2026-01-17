କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଚିନ୍ତାରେ ବିଏମସି: ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଏମଓୟୁ
ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗମୁକ୍ତ ସହର ହେବ ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର । ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର । 47 ହଜାର ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ରାବିସ୍ ଟିକା ଦେବ ବିଏମସି ।
Published : January 17, 2026 at 10:13 AM IST|
Updated : January 17, 2026 at 10:42 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଘାରିଛି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା । ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ରାବିସ୍ ଟିକା ଦେବ ବିଏମସି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ଜଳାନ୍ତକ ନିରୋଧୀ ସହର (Rabies free city) । କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC), ମିଶନ ରାବିସ୍-ଓ୍ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓ୍ୱାଇଡ୍ ଭେଟେନାରୀ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ କଲେଜ ଅଫ୍ ଭେଟେନାରୀ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ ହସବ୍ୟାଣ୍ଡର୍ରୀ (CVSAH) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ (MoU) ହୋଇଛି । ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବିଏମସି ।
ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗମୁକ୍ତ ସହର ହେବ ଭୁବନେଶ୍ବର:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ଜଳାନ୍ତଙ୍କ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ସହର (Rabies free city) । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସହରରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 47 ହଜାର ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ରାବିସ୍ ଟିକା ଦେବ ବିଏମସି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦୃଢ ହୋଇପାରିବ । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମ୍ ସି), ମିଶନ ରାବିସ୍-ଓ୍ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓ୍ୱାଇଡ୍ ଭେଟେନାରୀ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ କଲେଜ ଅଫ୍ ଭେଟେନାରୀ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ ହସବ୍ୟାଣ୍ଡର୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ସହରକୁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ରାବିସ୍ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ, ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶ ସହାୟତା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହାୟତା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଭାବେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଜଳାନ୍ତକ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଦାନ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।
ଏପରି କହିଲେ ବିଏମସି ମେୟର:
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ସହରକୁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କର ଗଣ ଟିକାଦାନ ଓ ତଦାରଖ କରାଯିବ । ତାଲିମ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଜରିଆରେ ବିଏମସିର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଜଳାନ୍ତକ ପ୍ରତିଷେଧକ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି । ମିଶନ ରାବିସ୍ (ଇଣ୍ଡିଆ), ସର୍ଭେଲାନ୍ସ , ତାଲିମ, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବ । ସେହିପରି ଓୟୁଏଟି ଭେଟେନାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେଣନେଣ ହେବ ନାହିଁ । ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଏମ୍ ସି ଅଂଚଳକୁ ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ ମୁକ୍ତ କରିବା ।
ଏହି ଅବସରରେ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା, ମିଶନ ରାବିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଡକ୍ଟର ମିହିର ମଜଗାଓଁକର ଏବଂ କଲେଜ ଭେଟେନାରୀ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡରୀ ଓୟୁଏଟି ପକ୍ଷରୁ ଡିନ ଡକ୍ଟର ସୁଶେନ ପଣ୍ଡା ଏହି ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର