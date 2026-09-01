ETV Bharat / state

NH-316 ରାସ୍ତା ମରାମତି ଚାଲିଛି, ଲାଗିନି ସୂଚନାଫଳକ: ସପ୍ତାହକରେ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦୁର୍ଘଟଣା

ପୁରୀର ଦାସିଆ ବାଉରି ପୀଠ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା । ସୂଚନା ଫଳକ ନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ: ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

Accident
NH-316 ରାସ୍ତା ମରାମତି ଚାଲିଛି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 1, 2026 at 5:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିମାପଡା: ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପୁରୀ ୩୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ମରଣଯନ୍ତା ସାଜିଛି । ରାସ୍ତା ମରାମତି ନାଁରେ ପିଚୁ ତାଡି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ଫଳକ କିମ୍ବା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ରାସ୍ତାରେ ଆଲୁଆ ନଥିବାରୁ ପୋଟଳ ସ୍ଥିତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠ କଟ୍ ନିକଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ପ୍ରାୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା, 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

NH-316 ରାସ୍ତା ମରାମତି ଚାଲିଛି, ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଇବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ETV Bharat Odisha)

ରାସ୍ତା ମରାମତି ଚାଲିଛି, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ:

ଗତ 10ରୁ 12 ଦିନ ହେବ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠ କଟ୍‌ ନିକଟରେ ପିଚୁ ତାଡି ଦିଆଯାଇଛି । ଏପରିକି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁଛି, ଗାଡି ଧୀରେ ଚଲାନ୍ତୁ, ସତର୍କ ହୋଇ ଚଲାନ୍ତୁ ଏପରି ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯାଇନାହିଁ । ରାସ୍ତାରେ ଆଲୁଅ ନଥିବାରୁ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏମିତିକି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହେଲେଣି । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) 3ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

accident
ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଳା ଯାଇଛି (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ରାତି ହେଲେ ଏଠି କିଛି ଦିଶୁନି । ରାସ୍ତା ଖୋଳି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ଲାଇଟ୍ କି ସୂଚନା ବୋର୍ଡ ଲଗେଇଲେ ନାହିଁ । ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଯେ ବାଇକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲେଣି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ ।’

‘କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ’


ସେହିପରି ଯାତ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଖଟେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘NHAI କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସବୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି । ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀମାନେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଆହତ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତା ସଜଡ଼ା ନଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ।’

accident
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ (ETV Bharat Odisha)

ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧରଣୀଧର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,‘କିଛି ଦିନ ତଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ରାସ୍ତା ମରାମତି ହୋଇଥିଲା । ପୁଣି କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ପିଚୁ ତାଡ଼ି କାମ କରାଯାଉଛି ? NHAIର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆମର ଦାବି ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ମିଳିଲା ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ, ପୁଅ ଏବେବି ଫେରାର

ସମ୍ବଲପୁର ବାଘଲତ ଗାଁରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ ! ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ରୋଗୀ

ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା, ନିୟମ ମାନୁ ଥିବା ଚାଳକ ସମ୍ମାନିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା

TAGGED:

NH 316
DEATH TRAP
୩୧୬ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
ଦୁର୍ଘଟଣା
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.