‘ପ୍ରୟାସ’ର ପ୍ରୟାସ: ହାତକୁ ଦିହାତ ହେଲେ ୧୮ ଯୋଡି, ପ୍ରେମକୁ ମିଳିଲା ସିନ୍ଦୂର ସ୍ବୀକୃତି
‘ପ୍ରୟାସ’ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ସାମୁହିକ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରୟାସରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ୧୮ ଯୋଡ଼ି ନବବିବାହିତ ।
Published : February 9, 2026 at 2:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ସାଜିଲେ ୧୮ ଯୋଡି ନବଦମ୍ପତି । ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ‘ପ୍ରୟାସ’ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ସାମୂହିକ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । 12 ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ସାମୂହିକ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରୟାସରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ୧୮ ଯୋଡ଼ି ନବବିବାହିତ । ଏନେଇ ନବବିବାହିତମାନେ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପଡିଲା ହାତଗଣ୍ଠି:
ଗତକାଲି(ରବିବାର) ପ୍ରୟାସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସାମୂହିକ ବିବାହରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ଓ ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ୧୮ ଜଣ ବର ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କନ୍ୟାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପିତା ମାତା ସେମାନଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ । ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଓ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ବନିରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆର୍ଶ୍ରୀବାଦ ନେଇ ବର ଓ କନିଆଁଙ୍କ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଥିଲା । ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ଦେଇ ପରସ୍ପରକୁ ଜୀବନସାଥୀ କରିଥିଲେ ।
ସଫଳ ହେଲା ପ୍ରେମ:
ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର କନିଆଁ ଆସି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିଚଳଣିକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି । କେରଳ ତଥା ତାମିଲନାଡ଼ୁର କନିଆ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ବୋହୂ ସାଜିଛନ୍ତି । କିଛି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଦମ୍ପତି ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ନବବିବାହିତ କହିଛନ୍ତି,"ଝିଅର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଥିବାରୁ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା । ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଏପରି ଆୟୋଜନ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପ୍ରେମ ସଫଳ ହୋଇଛି ।"
'ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିଚଳଣି ଶିଖୁଛି'
ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ୨ଟି ରାଜ୍ୟର ମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଚେନ୍ନାଇର ଅନୁପ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସୌମ୍ୟ ସରନଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ମିଳନ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ଅନୁପ୍ରିୟା ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି,"ତାମିଲ ଚାଲିଚଳଣି ଦେଖିଥିଲି ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିଚଳଣି ଶିଖୁଛି । ମୋ ଶଶୁର ଘର ଲୋକେ ମୋତେ ଓଡିଆ ଶିଖାଇଛନ୍ତି । ଆମର ୨ ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି ।" ଏହା ସହିତ ସୌମ୍ୟ ସରନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
12 ବର୍ଷରେ ପହଁଞ୍ଚିଲା ସାମୂହିକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ପ୍ରୟାସ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଆୟୋଜକ ବନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ବାଜା ରୋଷଣୀ ସହ ୧୮ଟି ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ବିବାହ ପବିତ୍ର ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଏପରି ସାମୂହିକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛୁ । ଏହା ସହିତ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଗୃହୋପକରଣ ଓ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସୁଖମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଦୂର ହେବ ଗରିବ ବାପାର ଦୁଃଖ, ଆରମ୍ଭ ହେବ 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ' ଯୋଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର