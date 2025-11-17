ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ; ଜଣେ ଗିରଫ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର

ନଭେମ୍ବର 16 ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଅପରେଶନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ରୋଡ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଟିମ ଚଢଉ କରି ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ।

hubaneswar Police Crack Down on Narcotics 405g Brown Sugar Seized
ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍; 405 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ (ଇଟିଭି ଭାରତ)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 17, 2025 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର–କଟକ କମିଶନରେଟ୍‌ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ (Special Crime Unit-SCU) ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚଢାଉ କରି 405 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି । ଏହି କାରବାରରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅରାଡା ବଜାର (ଗୋଲାପୋଲା) ନିବାସୀ ଶେଖ ଅକବର (29)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ ସାଦିକ୍ ମହମ୍ମଦ (30) ଏ ଯାଏଁ ଫେରାର ଅଛି । ଶେଖ ସାଦିକ୍ ମହମ୍ମଦକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି।

ନଭେମ୍ବର 16 ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଟାରେ ହୋଇଥିଲା ଅପରେଶନ୍

ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଶେଷ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ନଭେମ୍ବର 16 ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଟାରେ ଏହି ଅପରେଶନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅଧୀନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରୋଡ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନେ ଅବୈଧ ନିଶା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଟିମ ଚଢଉ କରି ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 400 ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହେବା ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ 620 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟର ଚଢଇ, 405 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ (ଇଟିଭି ଭାରତ)
ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକବର ଗିରଫଦାରୀ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କରି ନଥିଲା । ପେଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ନେଟୱର୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରାଉଚାରା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲା U/s 21(C)/29 NDPS Act ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ

ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଭିଯାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲୁଥିବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଗିରଫ, ନିଶା ମାଫିଆ ନେଟୱର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଆଗକୁ ସାହାଜ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି।

ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, "କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ 400 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ ଶେଖ ଆକବରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ତାର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଫେରାର ଥିବାରୁ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗରର ମୂଲ୍ୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ । ଡ୍ରଗ ମାଫିଆଙ୍କର ଏହି ନେଟୱାର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହି ନେଟୱାର୍କ ଭାଙ୍ଗିବ " କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ।

ଅବୈଧ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ତଥ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତେବେ 0674-2916383 ନମ୍ବରରେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍‌ ପୋଲିସ। ଖବରଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟା, କହିଲେ ''ଭଗବାନ ବଞ୍ଚାଇଦେବେ...''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ; ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଭାୟାଡକ୍ଟ ସେତୁ

TAGGED:

BHUBANESWAR POLICE
SPECIAL CRIME UNIT
ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କମିଶନରେଟ୍‌ ପୋଲିସ
BROWN SUGAR SEIZED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.