ରାଜଧାନୀରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ; ଜଣେ ଗିରଫ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର
ନଭେମ୍ବର 16 ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଅପରେଶନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ରୋଡ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଟିମ ଚଢଉ କରି ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର–କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ (Special Crime Unit-SCU) ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚଢାଉ କରି 405 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି । ଏହି କାରବାରରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅରାଡା ବଜାର (ଗୋଲାପୋଲା) ନିବାସୀ ଶେଖ ଅକବର (29)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ ସାଦିକ୍ ମହମ୍ମଦ (30) ଏ ଯାଏଁ ଫେରାର ଅଛି । ଶେଖ ସାଦିକ୍ ମହମ୍ମଦକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି।
ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଶେଷ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ନଭେମ୍ବର 16 ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଟାରେ ଏହି ଅପରେଶନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅଧୀନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରୋଡ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନେ ଅବୈଧ ନିଶା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଟିମ ଚଢଉ କରି ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 400 ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହେବା ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ 620 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଭିଯାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲୁଥିବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଗିରଫ, ନିଶା ମାଫିଆ ନେଟୱର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଆଗକୁ ସାହାଜ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, "କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ 400 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ ଶେଖ ଆକବରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ତାର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଫେରାର ଥିବାରୁ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗରର ମୂଲ୍ୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ । ଡ୍ରଗ ମାଫିଆଙ୍କର ଏହି ନେଟୱାର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହି ନେଟୱାର୍କ ଭାଙ୍ଗିବ " କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ।
ଅବୈଧ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ତଥ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତେବେ 0674-2916383 ନମ୍ବରରେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଖବରଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ।
