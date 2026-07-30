ETV Bharat / state

ପାତ୍ରପଡା ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍ ଘଟଣା: ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା କାର୍ ଚାଳକ, ଗିରଫ ପରେ ଜେଲ ଗଲା

ଜୁଲାଇ ୨୬ ଭୋରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର NH-୧୬ରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ହିଟ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ରନ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ କାର୍‌ ଜବତ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Bhubaneswar Patrapada hit and run incident Car driver caught from Berhampur arrested and sent to jail
ପାତ୍ରପଡା ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍ ଘଟଣା: ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା କାର୍ ଚାଳକ, ଗିରଫ ପରେ ଜେଲ ଗଲା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 7:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Patrapada Accident ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାତ୍ରପଡା ଠାରେ ଘଟିଥିବା ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍ ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାର ଚାଳକକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲା ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପେଣ୍ଠର ଅମିତ ସାହୁ (୨୫) । ଅମିତ ଠାରୁ କାର୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।


ପାତ୍ରପଡାରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲା:

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୬ ତାରିଖ ପ୍ରାତଃ ୪ଟା ସମୟରେ କବି ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ଲୁନା ଚଳାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଡାଡିହାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପଛରେ ହାଡୁବନ୍ଧୁ ମଲିକ ବସିଥିଲେ । ଉଭୟେ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମାଛ କିଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୪ ନମ୍ବର ହାଟକୁ ଯାଉଥିଲେ । ସେମାନେ ତମାଣ୍ଡୋସ୍ଥିତ ଡିଏନ୍ ରିଗାଲିଆ ଫୁଟ୍ ଓଭର ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଏନ୍‌ଏଚ୍-୧୬ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମିତ ସାହୁ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟାକୁ ବେପରୁଆ ଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଳାଇ ପଛ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।

Bhubaneswar Patrapada hit and run incident Car driver caught from Berhampur arrested and sent to jail
ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର (ETV Bharat)

ଧକ୍କାରେ କବି ମଲ୍ଲିକ ରାସ୍ତାର ବାମପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ପଛରେ ବସିଥିବା ହାଡୁବନ୍ଧୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାର୍ ଅଟକାଇବା କିମ୍ବା ଆହତମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ହାଡୁବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶରୀର ଗାଡ଼ିରେ ଫସିଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବାରମୁଣ୍ଡା ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ନ ଦେଇ ଫେରାର ମାରିଥିଲା:

ଏହା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମିତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲା । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ସେ ପଳାଇଯାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପୀଡିତଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା ଗାଡ଼ିର ଭଙ୍ଗା ଅଂଶ ସମେତ ଫରେନସିକ୍ ପ୍ରମାଣ, ରାଜପଥର ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ସ୍କାନ କରାଯାଇଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍‌ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଗୋଟିଏ କାର୍‌ ଅର୍ଥାତ ଅମିତଙ୍କ କାର୍‌ ହିଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ିର ବନେଟ୍ ଓ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର କ୍ଷତି ଅଂଶ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ଅବଶେଷ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା । ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ବେଳେ, ସରକାରୀ ଇ-ଚାଲାନ୍ ଡାଟାବେସ୍‌ର ସହାୟତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ତାହାର ଚାଳକ ଅମିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

Bhubaneswar Patrapada hit and run incident Car driver caught from Berhampur arrested and sent to jail
ଧରାପଡ଼ିଲା କାର୍ ଚାଳକ (ETV Bharat)


ଲୋକେଶନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଧରିଲା ପୋଲିସ:

ଅମିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ କଲ କରିଥିଲା । ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରେ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା । ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯାଇ ଲୁଚି ରହିଥିଲା । ଅମିତର ମୋବାଇଲ୍ ଲୋକେସନ୍‌କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାତାର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଭିଯୁକ୍ତର ବେପରୁଆ ଏବଂ ଅବହେଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାରୁ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏନେଇ ମାମଲା (ନଂ.୩୨୬/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍; ପାତ୍ରପଡ଼ାରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଫିଙ୍ଗିଲା, ଜଣେ ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଦୁର୍ଘଟଣା; ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ହାଇୱା, ବାପା-ଝିଅ ମୃତ, ୧୬ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

PATRAPADA CAR ACCIDENT
BHUBANESWAR HIT AND RUN
ପାତ୍ରପଡା ଦୁର୍ଘଟଣା
HIT AND RUN CAR DRIVER ARRESTED
PATRAPADA HIT AND RUN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.