ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ନୂଆବର୍ଷକୁ ନିଆରା ସ୍ବାଗତ, ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଝୁମିଲା ଦୈତନଗରୀ

ସ୍ବାଗତମ 2026 ... ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ । କୌଣସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଧରା ପଡିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ।

capital Residents enjoyed zero night
ଜିରୋ ନାଇଟରେ ଝୁମିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 1, 2026 at 2:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhubaneswar New Year 2026, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅଲବିଦା 2025 ... ସ୍ବାଗତମ୍ 2026... ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମି ବର୍ଷ 2025କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ ସରିଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଲିବ୍ରେସନ ପରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଜିରୋ ନାଇଟରେ ଝୁମିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ:

ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷକୁ ଖୁବ ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସରେ ଭୁବନେଶ୍ବରବାସୀ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପବ୍, ବାର, ହୋଟେଲ ଓ କ୍ଲବରେ ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସଭିଏଁ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭରପୂର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିଶା ସେବନ କରି ଯାନବାହାନ ଚାଳନାରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ବିଦାୟ ନେଲା 2025, ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଝୁମିଲା ରାଜଧାନୀ (ETV Bharat Odisha)

ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:

ରାଜଧାନୀର ଏକ ହୋଟେଲରେ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଜିରୋ ନାଇଟ ପାଇଁ ଏକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଠାରେ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ସମସ୍ତେ ଝୁମି ନାଚି ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ । ଜଣେ ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ । ଖୁବ୍ ମଜା କରୁଛୁ । 'ହାପି ନ୍ୟୁ ୟର' ।"

security tightened for peaceful Zero night celebration in Bhubaneswar
ବିଦାୟ ନେଲା 2025, ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଝୁମିଲା ରାଜଧାନୀ (ETV Bharat Odisha)

ଜିରୋ ନାଇଟ:

ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି,"ନୂଆବର୍ଷର 4 ଦିନ ଆଗରୁ ଦୈତନଗରୀ (କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର) କମିଶନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶା ସେବନ ନ କରି ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହୁଁ । ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିଛି । 2025 ଭଲରେ ଭଲରେ ବିତିଛି । ଆଶା କରୁଛୁ 2026 ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲରେ ବିତିବ ।"

security tightened for peaceful Zero night celebration in Bhubaneswar
ବିଦାୟ ନେଲା 2025, ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଝୁମିଲା ରାଜଧାନୀ (ETV Bharat Odisha)

ବିଦାୟ 2025:

2025କୁ ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସରେ ଗୀତ ଗାଇ ଝୁମି ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ସବୁଠାରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେନ ସରିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ କରାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଧରା ପଡିନଥିବାର କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ । ରାଜଧାନୀବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।

capital Residents enjoyed zero night
ଜିରୋ ନାଇଟରେ ଝୁମିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ବାଗତ, ବାଲୁକାକଳାରେ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା

ନୂଆବର୍ଷ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ: କେକ୍‌-ମିଠା ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜମିବ ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ନୂଆବର୍ଷ ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ
NEW YEAR CELEBRATION ODISHA
LAW AND ORDER DURING ZERO NIGHT
NEW YEAR 2026
BHUBANESWAR NEW YEAR 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.