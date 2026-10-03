ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା; ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : October 3, 2026 at 4:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେହେରା ସାହିରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଆଜି (ଶନିବାର) ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରିଛି । ଆହତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା ଶ୍ରୀଧର ପଣ୍ଡା । ଖସିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଫାୟାରିଂ କରିବାରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାକୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 2ଟି ଗୁଳି ବାଜିଛି । ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଚନ୍ଦକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀଧରକୁ ପୋଲିସ ଠାବ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ଖସିଯିବାକୁ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା । ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତା ଉପରକୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରିଥିଲା । ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇ ଶ୍ରୀଧର ଟଳିପଡିଥିଲା ।
ବନ୍ଧୁକରେ ମୁନରେ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟଣା ଘଟଥିଲା । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଏହି ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଆସି ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
୨୬ ବର୍ଷୀୟା ପୀଡିତା ଜଣକ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଏତଲା କରିଥିଲେ । ସେ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ପଶି ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଚାଲି ଚାଲି ସିଆରପି ଯିବା ପରେ ଆମ ବସ୍ ଯୋଗେ ପଳାଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ସିସିଟିଭିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ।
ସେହିପରି ଗତକାଲି ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ । କମିଶନ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମଙ୍କୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର