ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣେଶ, ୮୦ ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ କାରିଗର
ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ତୋରଣରେ ରହିବ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା । 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ପୂଜା । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : September 6, 2026 at 4:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା । ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କୁ ଆବାହନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା । ପୂଜାକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ମଣ୍ଡପ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି ତା ଆଉ କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ନିମଗ୍ନ କାରିଗର । କେଉଁଠି ଦୀର୍ଘକାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ଏଥର ନୟାପଲ୍ଲୀ ନୂଆସାହିରେ ପୂଜା ପାଇବେ ୮୦ ଫୁଟର ବଡ ଗଣେଶ ।
ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ପୂଜା ପାଇବେ 80 ଫୁଟର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି:
ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ପୂଜାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ୍ ଓ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ନିଜ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ନିଆରା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରତିଯୋଗିତା । ଗଣେଶଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି ଯୁବପିଢ଼ି । ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଚିରାଚରିତ ପାରମ୍ପରିକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ନେଉଛି । କିଏ ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ ତ’ ଆଉ କିଏ ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି । ଏ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତବର୍ଷ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ତୋରଣରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆସାହି ରାଜକୁମାର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୁମାର ବେଶରେ ଏଥର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ ।ଯାହା ରାଜଧାନୀର ବୃହତକାୟ ଗଣେଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ସେବା ସଂସଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ।
ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝୁମିବେ ଲୋକେ:
ଏନେଇ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ସେବା ସଦନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ସାଗର ବଳବନ୍ତ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆମ କମିଟି କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଏଥର ମଧ୍ୟ 80 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି । ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ର ଥିମ୍ ରହିବ । ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯିବ । ପୂଜା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ । ଇରା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଶଣ କରିବେ ।
ସେହିପରି ପୂଜା କମିଟି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମିଲନ ପାଇକରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ସାଂସ୍କୃତିକରେ ଝୁମିବ ପୂରା ପରିବେଶ । ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସହରବାସୀଙ୍କର କରିବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ।’
9ଦିନ ଚାଲିବ ପୂଜା:
ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କାରିଗରଙ୍କୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗର ଲାଗିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ବୋଲି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ କାରିଗର ଲାଗିଛନ୍ତି । ୯ ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଚାଲିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୩୦୦ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ କର୍ମୀ ଓ ୫୦ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର