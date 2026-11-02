ନୟାପଲ୍ଲୀ ହିଟ୍-ଆଣ୍ଡ-ରନ୍ ଘଟଣା; ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ
Bhubaneswar Hit and Run: ରବିବାର ନୟାପଲ୍ଲୀ-ସିଆରପି ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
Published : November 2, 2026 at 12:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୟାପଲ୍ଲୀ-ସିଆରପି ରାସ୍ତାରେ ହିଟ୍-ଏଣ୍ଡ-ରନ୍ ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ନାଇଟ୍ କୋଚ୍ ବସ୍କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି । ବସର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାରପଡ଼ା ମହାଦେବ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡା ଅଞ୍ଚଳର ନୌଶାଦ୍ ଅଲି (୫୯)। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟିଲୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ମୃତକ ଝୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ମାମଲା (ନଂ.୮୭୭/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରିଛି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ଗତକାଲି (ରବିବାର) ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ସମୟରେ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ସିଆରପି ଛକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ କୃଷ୍ଣା ଟାୱାର ସାମ୍ନାରେ ବସଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଝୁନାଙ୍କ ସମେତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରଣା, ସୁନୀତା ମେହେର ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଝୁନା ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଓ ସୁନୀତା ମେହେର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ଏହାସହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଫେରାର ଥିଲା ବସ୍:
ମାମଲାର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ମୃତକ ଝୁନା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆଇଆରସି ଭିଲେଜ୍ର ତ୍ରିନାଥ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ । ସେ ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ସହାୟିକା ଭାବେ କାମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ । ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଗତକାଲି ସକାଳ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଘରୁ ବେହେରା ସାହିକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ସମୟରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଟାୱାର ସମୁଖରେ କୋଲକାତାରୁ ଆସୁଥିବା ଡଲଫିନ୍ ବସ୍ ଅତି ଦ୍ରୁତଗତି ଆସି ପ୍ରଥମେ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ନିର୍ମାଣ ଓ ରାସ୍ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ପରେ ସୁନୀତା ଓ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ସହ ରାସ୍ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲିଚାଲି ଯାଉଥିବା ଝୁନାଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଝୁନା ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଡ୍ରାଇଭର ନୌଶାଦ୍ ବସ୍ଟିକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହିଟ୍-ଆଣ୍ଡ-ରନ୍; କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍, ୨ ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର