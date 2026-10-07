ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର TI ପରେଡ୍
୧୫ରୁ ୨୦ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବୁ । ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 7, 2026 at 8:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେହେରାସାହିରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଧର ପଣ୍ଡା ଓରଫ ସନ୍ତୋଷର ଆଜି (ବୁଧବାର) TI ପରେଡ୍ ହେଇଛି । ପୀଡିତା ଜେଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଧରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମାମଲାରେ ଜୋନ୍ ଏସିପି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଘଟଣାରେ ସବୁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବୁ । ୧୫ରୁ ୨୦ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବୁ । ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ," ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀଧର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ, ଗୋଟିଏ ଆକାଶୀ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହାଫ୍ ଟି-ଶାର୍ଟ, ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ତଉଲିଆ, ୬ଟି ମୋବାଇଲ୍ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ।
ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ଲୁଟ୍ ଆଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଫେରାର ଥିବା ସନ୍ତୋଷ ଓରଫ ଶ୍ରୀଧର ପଣ୍ଡାକୁ ଶନିବାର ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା । ରବିବାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ସନ୍ତୋଷକୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାକୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ:
କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ରବିବାର ଶ୍ରୀଧରର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ସେମାନେ ହେଲେ ଚକେଇସିଆଣିରେ ଗ୍ୟାରେଜ କରିଥିବା ହରିନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଓ ନିଶିକାନ୍ତ ସାହୁ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରି ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ୟାରେଜ ମାଲିକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଚୋରା ବାଇକ୍କୁ କାଟି ଏହାର ପାର୍ଟସ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଚୋରି ବାଇକର ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ ଅଂଶକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା: ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ
ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ! ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର