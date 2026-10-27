ETV Bharat / state

ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସହ ବୋଟ୍‌ ଘାଟରେ ୩ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ

ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।

NANDANKANAN CYCLONE PREPAREDNESS
ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସଜବା; ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସହ ବୋଟ୍‌ ଘାଟରେ ୩ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା । ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍‌କୁ ସଜାଗ ରଖାଯିବା ସହିତ ବୋଟ୍‌ ଘାଟରେ ୩ଟି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଏପଟେ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।



କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି...

NANDANKANAN CYCLONE PREPAREDNESS
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ (ETV Bharat Odisha)


ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ମରାସେଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଡାକଡ଼ି ଭାବରେ ଜୋରଦାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ ନିକଟରେ ଥିବା ବିପଜ୍ଜନକ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଏବଂ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ସଫା କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସମେତ ଦୁର୍ବଳ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସଂଯୋଗ, ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ରେନେଜ୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

NANDANKANAN CYCLONE PREPAREDNESS
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ (ETV Bharat Odisha)


ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇଛି । ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍‌କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ।

ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମହଜୁଦ:

ଅନ୍ୟପଟେ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ସଜାଗ ରଖିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜରୁରୀ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ।


ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ବାତ୍ୟା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।

ତେବେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ରହିବ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ....Cyclone Arnab: ପାରାଦୀପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ବନ୍ଦରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ମତ୍ସଜୀବୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ.... Cyclone Arnab Live Updates: ଗୋପାଳପୁରରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୋପ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଳାଭୂମି ମନା, ଗଜପତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ

ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

NANDANKANAN ZOOLOGICAL PARK
CYCLONE ARNAB UPDATE
ଭୁବନେଶ୍ବର ନନ୍ଦନକାନନ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ
ODISHA CYCLONE PREPAREDNESS
NANDANKANAN CYCLONE PREPAREDNESS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.