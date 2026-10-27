ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସହ ବୋଟ୍ ଘାଟରେ ୩ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
Published : October 27, 2026 at 3:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା । ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯିବା ସହିତ ବୋଟ୍ ଘାଟରେ ୩ଟି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଏପଟେ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି...
ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ମରାସେଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଡାକଡ଼ି ଭାବରେ ଜୋରଦାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ ନିକଟରେ ଥିବା ବିପଜ୍ଜନକ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଏବଂ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ସଫା କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସମେତ ଦୁର୍ବଳ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ, ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇଛି । ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ।
ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମହଜୁଦ:
ଅନ୍ୟପଟେ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ସଜାଗ ରଖିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜରୁରୀ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ବାତ୍ୟା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।
ତେବେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ରହିବ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ....Cyclone Arnab: ପାରାଦୀପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ବନ୍ଦରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ମତ୍ସଜୀବୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ.... Cyclone Arnab Live Updates: ଗୋପାଳପୁରରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୋପ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଳାଭୂମି ମନା, ଗଜପତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର