ନନ୍ଦନକାନନରେ ନୂଆ ଅତିଥି, ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ଓଧ ଦେଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଦଳବଦଳ । ମହାବଳ ବଦଳରେ ଆସିଲା ଓଧ । ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିଲା ଓଧ ।
Published : December 5, 2025 at 5:47 PM IST
Nandankanan Zoo ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଅତିଥି । ମହାବଳ ବାଘ ବଦଳରେ ଦୀର୍ଘ ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିଛି ଓଧ । ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର ସୁରଟରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଣୀ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଇଛି । ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ ବିବିଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ସୁରଟର ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ୫ଟି ଓଧ (୩ଟି ପୁରୁଷ ଓ ୨ଟି ମାଈ), ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରେ ଗଧିଆ (୨ଟି ପୁରୁଷ), ୧୦ଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାର କଇଁଛ (୫ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୫ ମାଈ), ୨ଟି ସିଲଭର ଫିଜାଣ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ମିଳିତ ଏକ ଟିମ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ସୁରଟରୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ତେବେ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଓଧମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓଧ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।
୨୦ରୁ ୩୦ ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖାଯିବ:
ତେବେ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିବା ପରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରଜାତି ସଂଖ୍ୟା ୧୭୬ରୁ ୧୭୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ଛଡ଼ାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ୨୦ରୁ ୩୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖାଯିବ । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନର ଡେପୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନତ କୁମାର ଏନ ।
ସେପଟେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡିଆଖାନାରୁ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର (୧ଟି ବାଘ ଏବଂ ୧ଟି ବାଘୁଣୀ), ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ରେ ଗଧିଆ (୨ଟି ମାଈ), ଚାରି-ଶୃଙ୍ଗଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ (୧ଟି ପୁରୁଷ ଏବଂ ୨ଟି ମାଈ), ବାର୍କିଂ ଡିଅର (୨ଟି ମାଈ), ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ବିଲୁଆ (୨ଟି ପୁରୁଷ ଏବଂ ୩ଟି ମାଈ) ପଠାଯିବ । ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଅଦଳବଦଳ ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପକ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ, ବାର୍କିଂ ଡିଅର ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜ୍ୟାକେଲ ପଠାଯିବ । ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଘ ଏବଂ ଗଧିଆ ପଠାଯିବ ।
ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନତ କୁମାର ଏନ. କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଇଥାଏ । ବଡ଼ଦିନ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆସିଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଛଡାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ତେବେ ଆଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ ରହିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । କିଭଳି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନ ବୁଲି ପାରିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।"
ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ । ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିଥାନ୍ତି ।
