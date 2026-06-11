ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ
ଏଥର ସୋମବାର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ନନ୍ଦନକାନନ । ଏଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣୀ ଉଦ୍ୟାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 11, 2026 at 6:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର । ରଜରେ ଖୋଲିବ ନନ୍ଦନକାନନ । ଏଥର ସୋମବାର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡୁଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ହେବନି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ । ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ସୋମବାର ସାପ୍ତାହିକ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ସୋମବାର (ଜୁନ୍ ୧୫) ଖୋଲା ରହିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ୧୬ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉଭୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ । ରଜ ପର୍ବ ସମୟରେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଥାଏ । ତିନି ଦିନିଆ ରଜ ଉତ୍ସବରେ ପରିବାର ସହ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ସଫାରୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସୋମବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଦିନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ,ଉଦ୍ୟାନ ସକାଳ ୭ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ ଟିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ । ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳୀ ଓ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ଚଷମା ଓ ପାଣି ବୋତଲ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଯଦି କେହି ଅଂଶୁଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେପରି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏପଟେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବିଭାଗ । ଏନେଇ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା । 2025 ମସିହାରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀଉଦ୍ୟାନ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ନୂଆ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ୧୯ଟି ନୂଆ ଏନକ୍ଲୋଜର ନିର୍ମାଣ ସହ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ନୂତନ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ୟାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆସିବେ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏବେ 180ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ୪ ହଜରରୁ ଅଧିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ତାତି ତାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଭାଲୁ ପାଇଁ ବରଫ, ସିମ୍ପାଞ୍ଜିକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖୁଛି ଏୟାର କୁଲର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରେକର୍ଡ କଲା ନନ୍ଦନକାନନ: ବର୍ଷକରେ ଆସିଲେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ବିଦେଶୀ ମାତ୍ର ୧୦୩୬
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର