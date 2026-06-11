ETV Bharat / state

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ

ଏଥର ସୋମବାର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ନନ୍ଦନକାନନ । ଏଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣୀ ଉଦ୍ୟାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

NANDANKANAN TO OPEN JUNE 16
ରଜରେ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 6:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର । ରଜରେ ଖୋଲିବ ନନ୍ଦନକାନନ । ଏଥର ସୋମବାର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡୁଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ହେବନି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ । ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ସୋମବାର ସାପ୍ତାହିକ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ସୋମବାର (ଜୁନ୍ ୧୫) ଖୋଲା ରହିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ୧୬ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉଭୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

NANDANKANAN TO OPEN JUNE 16
ରଜରେ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ (ETV Bharat Odisha)

ଭୁବନେଶ୍ୱର ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ । ରଜ ପର୍ବ ସମୟରେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଥାଏ । ତିନି ଦିନିଆ ରଜ ଉତ୍ସବରେ ପରିବାର ସହ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ସଫାରୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସୋମବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଦିନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।

NANDANKANAN TO OPEN JUNE 16
ରଜରେ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ (ETV Bharat Odisha)

ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ,ଉଦ୍ୟାନ ସକାଳ ୭ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍‌ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ ଟିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ । ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

NANDANKANAN TO OPEN JUNE 16
ରଜରେ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୧୦ରୁ ଅଧ‌ିକ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳୀ ଓ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ଚଷମା ଓ ପାଣି ବୋତଲ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଯଦି କେହି ଅଂଶୁଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେପରି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

NANDANKANAN TO OPEN JUNE 16
ରଜରେ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ (ETV Bharat Odisha)

ଏପଟେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବିଭାଗ । ଏନେଇ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା । 2025 ମସିହାରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀଉଦ୍ୟାନ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ନୂଆ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ୧୯ଟି ନୂଆ ଏନକ୍ଲୋଜର ନିର୍ମାଣ ସହ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ନୂତନ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ୟାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆସିବେ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏବେ 180ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ୪ ହଜରରୁ ଅଧିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନରେ ଅଛନ୍ତି ।

NANDANKANAN TO OPEN JUNE 16
ରଜରେ ଖୋଲିବ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ତାତି ତାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଭାଲୁ ପାଇଁ ବରଫ, ସିମ୍ପାଞ୍ଜିକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖୁଛି ଏୟାର କୁଲର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରେକର୍ଡ କଲା ନନ୍ଦନକାନନ: ବର୍ଷକରେ ଆସିଲେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ବିଦେଶୀ ମାତ୍ର ୧୦୩୬

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

NANDANKANAN ZOO BHUBANESWAR
RAJA FESTIVAL 2026
NANDANKANAN TO OPEN JUNE 16
ଭୁବନେଶ୍ବର ନନ୍ଦନକାନନ
NANDANKANAN ZOO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.