BMC ବୈଠକରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ; ମେୟର-କର୍ପୋରେଟର ମୁଁହାମୁହିଁ, ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ କର୍ପୋରେଟର
କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ ଜୋର ଧରିଲା ଫଳକ ରାଜନୀତି । ବିଭିନ୍ନ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ କିଛି କର୍ପୋରେଟର । ରିପୋର୍ଟ-ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 27, 2026 at 9:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC) ବୈଠକରେ ହାଇଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଏମସିର କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକ ହୋହାଲ୍ଲା, ହଟଗୋଳ ଏବଂ ନାରାବାଜିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆଜି ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମେୟର ଏବଂ କର୍ପୋରେଟର ମୁଁହାମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିବା ବେଳେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ୩୭ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ବନ୍ଦିତା ପାଲ । ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ଦାସ । ଏପଟେ ବୈଠକ ଅଧାରୁ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ନାରାବାଜି । ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ।
ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ-
ବିଏମସିର କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମେୟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ୩୭ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ବନ୍ଦିତା ପାଲ । କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ବନ୍ଦିତା । ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ସର୍ବସାଧାରଣରେ ରଖିବାକୁ ମେୟରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ୱାର୍ଡ ଅଫିସ ତିଆରିରେ ବିଏମସିର ଅଫିସରମାନେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ୱାର୍ଡ କାମକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ପଚାରିଥିଲେ । ମେୟର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦିତାଙ୍କ ଲାଇଭ୍ କରି ଏଭଳି ଉତ୍ତର ମାଗିବା ଆଚରଣକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ପରେ ମେୟର ଗୃହରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ ।
ମେୟରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ନିଲମ୍ବିତ କର୍ପୋରେଟର-
ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପରେ ବନ୍ଦିତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକପ୍ରତନିଧି ଭାବେ ମୋର କଥା ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପଚାରିଥିଲି । ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ ମେୟର କାମ କରୁଛନ୍ତି । ବିଏମ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମେୟର କିଛି କର୍ପୋରେଟର ଓ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମେୟର । ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧଃପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡି ରହୁଛି । ଏହି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦିତାଙ୍କ ସହ ଆନ୍ୟ କକର୍ପୋରେଟରମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି । ତେବେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ଅଧିକାର ମେୟରଙ୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ବନ୍ଦିତା ପାଲ କହିଥିବା ବେଳେ ମେୟରଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିର କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ ଜୋର ଧରିଲା ଫଳକ ରାଜନୀତି । ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ କିଛି କର୍ପୋରେଟର । ଆଜି କିଛି ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଏମସି କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଟେଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ଫେବୃଆରୀରୁ ସାନିଟେସନ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିବା ସଂସ୍ଥାର ଚୁକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଯାଏଁ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇପାରିନି ।
ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଶେଷ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ଟେଣ୍ଡର । ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ସବୁ ଅଟକି ରହିଛି ବୋଲି କର୍ପୋରେଟର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଟେଣ୍ଡର ଡାକିବା ଅଧିକାର ବିଏମସିର । ହେଲେ ଅନୁମତି ପାଇଁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି କର୍ପୋରେଟର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହାକୁ ନେଇ ବୈଠକ ଛାଡି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର । ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ ବେଳେ ଫଳକରେ ନାମ ଲେଖାକୁ ନେଇ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ବିଏମସି କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକ । ଏହାରି ଭିତରେ ସାନିଟେସନ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ଭଳି ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାର କିପରି ଓ କେବେ ସମାଧାନ ହେବ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ ବିଏମସିର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଶୀଘ୍ର ତୋରଣ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦେଶ, ନମାନିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର