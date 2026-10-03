ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ BMCର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; ୩୧ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବଢ଼ିଲା ସଫେଇ ଅଭିଯାନ
ଏଣିକି ଘରକୁ ଘର ଯିବ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି । ୩୧ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବଢ଼ିଲା BMCର ସଫେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଡଷ୍ଟ-ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମେକାନିକାଲ୍ ସ୍ୱିପିଂ। ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 3, 2026 at 8:26 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସହର ପରେ ଏବେ ଗାଁରେ ବି ଲାଗିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଛାପ । ଖାଲି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଏବେ ସଫା ହେବ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠର ୪ଟି ବ୍ଲକର ୩୧ଟି ପଞ୍ଚାୟତ । ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଅଳିଆ ଆଣିବ ସଫେଇ ଗାଡ଼ି । ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଏମ୍ସି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ବେଳେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଦିବସ ଅବସରରେ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଡଷ୍ଟ-ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି BMC ପକ୍ଷରୁ ମେକାନିକାଲ୍ ସ୍ୱିପିଂ ।
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ । ଏଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ସହ ସଫା ହେବ BMC କୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ । ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀ, ବାଲିଅନ୍ତା ଓ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ର ୩୧ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଡ୍ରାଏ ୱେଷ୍ଟ, ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଓ ନାପକିନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ବିଏମ୍ସିର ପ୍ରୋସେସିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟିକୁ ଅଣାଯିବ । ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚିହ୍ନଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ୭ରୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆର୍ଡିଏଫ୍ RDFକୁ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ ।
ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏନ୍ଜିଓମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବା ସହ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନା ପୃଥକୀକରଣ ଏବଂ 'ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ-୨୦୨୬'ର କଡ଼ାପାଳନ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଜାଗ କରାଯିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଦା ଆବର୍ଜନାକୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୩୦୦ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଉପକୃତ କରିବ ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମନ୍ଵୟ ନୀତିର ପ୍ରଣୟନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଭାରତ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏହିଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଶୁଖିଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ସେପଟେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଏବେ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଆବର୍ଜନା ନେବ, ଯାହାକୁ ଖୁସିର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ । ଆଗରୁ ଏହି ସୁବିଧା ନଥିଲା ଏବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବାରୁ BMC ର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।
ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଧୂଳିମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବ୍ୟାପକ ସଫେଇ । ମେକାନିକାଲ୍ ସ୍ୱିପିଂ ପ୍ୟାକେଜ୍-୩ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ୫୮.୭୧୬ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତିଦିନ ସପ୍ତଶତୀ ବିହାର ଛକରୁ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଛକ ଭାୟା ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ୍, ଜନପଥ ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ମୋଟ ୨୦୮.୪୦ କିଲୋମିଟର ଲେନ୍ ସଫେଇ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ସହରକୁ ଡଷ୍ଟ-ଫ୍ରି ଓ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସ୍ବଚ୍ଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ସୁନ୍ଦର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଆଗକୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ । ଉପକୃତ ହେବେ ରାଜଧାନୀର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର