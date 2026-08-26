କେତେ ଆଗେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକାଶ ? 7 ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା
7 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସଫଳତା ନେଇ ୬୦ ପୃଷ୍ଠାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । କଡା କାଉଣ୍ଟର କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : August 26, 2026 at 10:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ତଥା ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ଭୁବନେଶ୍ବରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି । ସହରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଉଥିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରାଯାଉଛି । ସାତ ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବାରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟିତ-
ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ତଥା ୭ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୬୦ ପୃଷ୍ଠାର ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବାରେ ମୁଁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ୫୫ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥିବା ୮ ଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ୧୮ ପ୍ରସ୍ତବରୁ ୧୧ ଟି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି । ୧୦ ଟା ଫୁଟ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ , ୭ଟି ଫ୍ଲାଇ ଓଭର, ୧୬ଟି ଅଣ୍ଡର ପାସ୍ । ପଳାଶୁଣୀରେ ୭ ମିଟରର ସର୍ଭିସ ରୋଡ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛୁ । ପଳାଶୁଣୀରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଭିତରେ ୧୮ କୋଟି ୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫୁଟ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଓ ସ୍କାଏ ମାର୍ଗ କରାଯିବ। ୧୧୧କିମି ୬ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୩ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି-
ପୁଣି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାକୁ ୩୭ଟି ବଡ ବଡ ରୋଡ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ୭୫୦୦ ସୋଲାର ଲାଇଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ୬୫୭ ମନ୍ଦିର ଓ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଏକ୍ୱାଗର୍ଡ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡରା ଛକରେ ମର୍ଡନ ହୋଲ ସେଲ୍ ଫିସ ମାର୍କେଟ ହେବ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ । ୬୩୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଫ ମଡର୍ନ ଆର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଏସଆଇ ଅଧିନକୁ ଅଣା ଯାଇଛି । ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ହେବ ଲାଇବ୍ରେରୀ । ଆଗକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ । ନିଜେ ମୁଁ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ପ୍ରତି ମାସରେ ୪ ଥର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ୧୧୫ଟି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଏଦିଗରେ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି ଓ କାମ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି l
କଂଗ୍ରେସର କାଉଣ୍ଟର-
ଏପଟେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡକୁ ନେଇ କାଉଣ୍ଟର କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା । ସେ କହିଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ । ସାଂସଦଙ୍କ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡରେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ତାହା ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂସଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନା ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ବିଫଳତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନା ନିଜ ଦୋଷକୁ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ? ସାଂସଦ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋ ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲୁ କରିବା ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ।
ସରକାର ଆସିବ ଏବଂ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାରର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଥିଲା ? ଗତ ୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେପରି କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ । ସାଂସଦ କେବଳ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଇ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଖସିଯିବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବଦଳିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ପାର୍କରୁ ପଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6-ଲେନ୍ ରାସ୍ତା, ଗାଡ଼କଣରେ ନ୍ୟୁ ସିଟି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର