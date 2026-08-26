ETV Bharat / state

କେତେ ଆଗେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକାଶ ? 7 ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା

7 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସଫଳତା ନେଇ ୬୦ ପୃଷ୍ଠାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । କଡା କାଉଣ୍ଟର କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

APARAJITA SARANGI REPORT CARD
7 ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 26, 2026 at 10:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ତଥା ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ଭୁବନେଶ୍ବରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି । ସହରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଉଥିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରାଯାଉଛି । ସାତ ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବାରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟିତ-

ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ତଥା ୭ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୬୦ ପୃଷ୍ଠାର ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବାରେ ମୁଁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ୫୫ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥିବା ୮ ଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ୧୮ ପ୍ରସ୍ତବରୁ ୧୧ ଟି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି । ୧୦ ଟା ଫୁଟ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ , ୭ଟି ଫ୍ଲାଇ ଓଭର, ୧୬ଟି ଅଣ୍ଡର ପାସ୍ । ପଳାଶୁଣୀରେ ୭ ମିଟରର ସର୍ଭିସ ରୋଡ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛୁ । ପଳାଶୁଣୀରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଭିତରେ ୧୮ କୋଟି ୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫୁଟ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଓ ସ୍କାଏ ମାର୍ଗ କରାଯିବ। ୧୧୧କିମି ୬ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୩ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି-
ପୁଣି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାକୁ ୩୭ଟି ବଡ ବଡ ରୋଡ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ୭୫୦୦ ସୋଲାର ଲାଇଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ୬୫୭ ମନ୍ଦିର ଓ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଏକ୍ୱାଗର୍ଡ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡରା ଛକରେ ମର୍ଡନ ହୋଲ ସେଲ୍ ଫିସ ମାର୍କେଟ ହେବ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ । ୬୩୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଫ ମଡର୍ନ ଆର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଏସଆଇ ଅଧିନକୁ ଅଣା ଯାଇଛି । ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ହେବ ଲାଇବ୍ରେରୀ । ଆଗକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ । ନିଜେ ମୁଁ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ପ୍ରତି ମାସରେ ୪ ଥର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ୧୧୫ଟି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଏଦିଗରେ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି ଓ କାମ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି l



କଂଗ୍ରେସର କାଉଣ୍ଟର-
ଏପଟେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡକୁ ନେଇ କାଉଣ୍ଟର କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା । ସେ କହିଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ ​। ସାଂସଦଙ୍କ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡରେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ତାହା ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ​ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂସଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନା ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ବିଫଳତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନା ନିଜ ଦୋଷକୁ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ? ସାଂସଦ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋ ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲୁ କରିବା ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ।

ସରକାର ଆସିବ ଏବଂ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାରର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଥିଲା ? ଗତ ୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେପରି କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ । ସାଂସଦ କେବଳ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଇ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଖସିଯିବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ।


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବଦଳିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ପାର୍କରୁ ପଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6-ଲେନ୍ ରାସ୍ତା, ଗାଡ଼କଣରେ ନ୍ୟୁ ସିଟି


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

MP APARAJITA REPORT CARD
BHUBANESWAR MP APARAJITA SARANGI
APARAJITA UNVEIL 7 YEAR REPORT CARD
MP APARAJITA DEVELOPMENT WORK
APARAJITA SARANGI REPORT CARD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.