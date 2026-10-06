ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ହାତ-ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: ଦୋଷୀକୁ ୨୫ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ, ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା
ଦୋଷୀକୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ; ୧୮ ସାକ୍ଷୀ ଓ ୨୪ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଧାରରେ ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟ। ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 6, 2026 at 7:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୮ ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଡ୍ହକ୍ ଆଡିସନାଲ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ତଥା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ (POCSO)ର ବିଚାରପତି ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ମାମଲାରେ ରାୟ ଶୁଣାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭୋଇକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
POCSO ଆଇନର ଧାରା-୬ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭୋଇକୁ ୨୫ ବର୍ଷର ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୋରିମାନା ଅନଦେୟ କଲେ ଅଧିକ ୬ ମାସ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ଏହି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ବେଳେ କୋର୍ଟ ଘଟଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୧୮ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ୨୪ଟି ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଆଧାର କରିଛନ୍ତି।
- ଘଟଣା ଥିଲା କିଛି ଏପରି
ମାମଲାର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଗାଁରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୮ ବର୍ଷ ବୟସର ଝିଅ ନିକଟସ୍ଥ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ।
୨୦୨୫ ଜୁଲାଇ ୨୮ ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ୩୦ରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ସେଠାରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ନିଜ ବୟାନରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ସ୍କୁଲର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଦୋକାନରୁ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲା। ସେ ଦୋକାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ସେଠାରେ ନଥିବା ଦେଖିଥିଲେ।
ବ୍ୟାଗ୍ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛପଟେ ଥିବା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ପୀଡ଼ିତା ନିଜ ବୟାନରେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧମକ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ।
ପରେ ପୀଡ଼ିତା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରି ଆସି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଘଟଣାର ପରଦିନ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ତଥା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ-୨୫୮/୨୦୨୫ ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଥାନାର ତତ୍କାଳୀନ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବାରିକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭୋଇକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଚାର୍ଜଶିଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।
- ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଆଘାତକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ CrPCର ଧାରା-୩୫୭ (କ) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୀଡ଼ିତା କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଏହି ମାମଲାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ରାଜୀବ ସାସମଲ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ବଳରାମଦେଓ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର