ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ମେଟ୍ରୋ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ! ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଗିତ, ଦୁଇ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ବାତିଲ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : March 31, 2026 at 5:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଜାତୀୟ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନୀତି ସହ ସମନ୍ୱୟ, ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାର ଆକଳନ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ବୈଷୟିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ “ଅନ୍ ହୋଲ୍ଡ (On hold)” ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ପୁନଃ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି । ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୨୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ।
ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପାଳନ ନକରିବା କାରଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ (DMRC) ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା, ରଞ୍ଜିତ ବିଲ୍ଡକନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ସିଗାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ବାତିଲ କରିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୁଟ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ, ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ ସରକାର ଏକ ଆନ୍ତଃ-ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାମାଣିକ ଦିଗ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି । କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ଓ ବୈଷୟିକ ସମ୍ଭାବନା ଆଦିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । ଏଥିସହିତ ସରକାର “Sustainable Urban Mobility Transition Plan for Odisha” ନାମକ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ସହରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାର କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆନ୍ତଃ-ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଏବଂ ଉକ୍ତ ସହରୀ ପରିବହନ ଯୋଜନାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଅନ୍ତିମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆଶା ରଖିଥିବା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୂଚନା ମେଟ୍ରୋ ଅପେକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ DPR ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ ଏବଂ ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି ହେବା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡୁଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର–କଟକ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ପୂର୍ବତନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ୬,୨୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଥିଲା । ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ୨୦୨୪ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଏକ ତାରିଖରେ କରାଯାଇଥିଲା ।
