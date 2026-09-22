ETV Bharat / state

ରାତି ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ରାଜଧାନୀ, ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ OPTCLକୁ ମେୟରଙ୍କ ତାଗିଦ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ୪୪ ତମ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Mayor slams OPTCL
ଓପିଟିସିଏଲ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମେୟର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 12:14 PM IST

|

Updated : September 22, 2026 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାତି ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ କାମ କଲେନି ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିବା ସଂସ୍ଥା। ହେଲେ ସମାଧାନ ହେଉନି ସହରର ଅନ୍ଧାରୀ ସମସ୍ୟା। ସହରର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ TPCODL ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମେୟର। ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ରେ TPCODL କରୁ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମେୟର।

ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ OPTCLକୁ ମେୟରଙ୍କ ତାଗିଦ (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ଲାଇଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ପରେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିବା ପୁରୁଣା ଏଜେନ୍ସିକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ବିଏମସି ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ଵର ମେୟର ।

ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା


ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ୪୪ ତମ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସହରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ କର୍ପୋରେଟର । ଅଧା ଠୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହରର ଆଲୋକୀକରଣ ପୁରା ବ୍ୟପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହ ସହରର ଏହି ଅନ୍ଧାରି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଲାଇଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ କର୍ପୋରେଟର ହଙ୍ଗାମା କହିଛନ୍ତି।

Mayor slams OPTCL
ଓପିଟିସିଏଲ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମେୟର (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ହଙ୍ଗାମା ପରେ ନେଇ ମେୟର କହିଛନ୍ତି ‘‘ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ସମସ୍ୟାର ତ୍ବରିତ ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଓ ନିଭକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ନିଭ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କଲା ନାହିଁ। ୨୭୦୦୦ ଲାଇଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ TPCODL ପୋଲ ଗୁଡିକର ମରାମତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି । ପୋଲ ,ସବଷ୍ଟେସନ୍ ମରାମତି କରୁନାହାନ୍ତି । ନିଜେ ବୁଲି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା କଥା କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟଗୁଡିକୁ ଟିପିସିଡିଓଏଲ ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଯେଉଁ ଅଂଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକ ଜଳୁ ନାହିଁ, ସେଗୁଡିକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ବିଏମସିର ଉପବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି’’ ।

ଭୁବନେଶ୍ବର ନବୀକରଣ କାମ ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ


ସେପଟେ ଏହି ବୈଠକରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର କଲ୍ୟାଣମଣ୍ଡପର ନବୀକରଣ ସଂପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପାଇକରାପୁର ରାସ୍ତା କାମ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର । ଏପଟେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଓ୍ୱାର୍ଡକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦେବା ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

Mayor slams OPTCL
ଓପିଟିସିଏଲ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମେୟର (ETV Bharat Odisha)

ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାକୁ ବଢିଥିବା ଗଛର ଡାଳ କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବିଏମସି । ଏପଟେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡି ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ଏହି ସବୁ ଗାଡି ଘରକୁ ଘର ବର୍ଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଏଜେନ୍ସିମାନେ ସେହି ଗାଡି କ୍ରୟ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଜିର ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହାସହ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲାଗିଥିବା ୪୦ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ହୋର୍ଡିଂଗୁଡିକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଏଜି ଛକରୁ ଲୋକସେବା ଭବନ ଦେଇ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋର୍ଡିଂ ସବୁ ହଟାଇବା ସହ ସଂପୃକ୍ତ ଅଂଚଳକୁ “ନୋ ହୋର୍ଡିଂ ଜୋନ୍” ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : September 22, 2026 at 1:10 PM IST

TAGGED:

BMC CORPORATION MEETING
BHUBANESWAR MAYOR SULOCHANA DAS
ଭୁବନେଶ୍ବର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ
ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଟିପିସିଓଡିଏଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ
BMC MAYOR ON TPCODL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.