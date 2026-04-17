ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରୁ ସ୍ୱାମୀର ଛୁରାମାଡ଼, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର

ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଯୋଗୁଁ କିଛିମାସ ହେବ ଉଭୟ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସ୍ବାମୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ

Bhubaneswar man stabs wife over suspicion of extramarital affair admitted in critical condition
ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରୁ ସ୍ୱାମୀର ଛୁରାମାଡ଼, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 17, 2026 at 9:24 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱାମୀ ଛୁରାମାଡ଼ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବସ୍ତିରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରୁ ସ୍ବାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଯୋଗୁଁ କିଛିମାସ ହେବ ସେମାନେ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଆହତ ମହିଳା ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ବରର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା । ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଆହତ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁ ସମେତ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଏହି ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ।


କଳହ କାରଣରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ:
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କିଛିବର୍ଷ ତଳେ ଆହତ ମହିଳା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ କାରଣରୁ ଉଭୟ କିଛିମାସ ହେବ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ବରର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ନିଜ 2 ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାଜଣକ ଏକା ରହୁଥିଲେ । ଗତକାଲି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ । ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର:
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାଧିକାରୀ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏନେଇ ମାମଲା (ନଂ.୩୬୮/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡ଼ିଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ।" ତାକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।


ମନରୁ ଲିଭିନି ଭରତପୁରରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ବାମୀର ଛୁରାମାଡ଼:
ରାଜଧାନୀରେ ଗତମାସରେ ସ୍ୱାମୀର ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲେଶ୍ୱରୀ ବସ୍ତି ନିକଟ ରାସ୍ତାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ବେଳେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତ୍ରିଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । କିଛିସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଝଗଡ଼ା ଭୀଷଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସ୍ବାମୀ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପେଟରେ ଛୁରୀ ଭୁଷି ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

