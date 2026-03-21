ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ 37 ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ
ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ମାଲକାନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ ।
Published : March 21, 2026 at 9:54 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ବସ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ । ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ମାଲକାନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି । ବସ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ବସ୍ଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଯାଇଛି । ଏପରି ଅଘଟଣ ଓଡିଶା ସୀମାନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାମଭଦ୍ରପୁରମ୍ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି ବସ୍ରେ ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ।
ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ନିଆଁ:
ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଶନିବାର ଭୋର 3ଟା ସମୟରେ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଉଠିଥିଲା । ତ୍ବରିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ 37 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।
ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ:
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, " ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଯାତ୍ରୀ ବାହୀ ନୀଳକଣ୍ଟେଶ୍ୱର (Orangebus)ବସରେ ମୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରୁଥିଲି । ଏହି ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାମଭଦ୍ରପୁରମ ନିକଟରେ ରାତିପ୍ରାୟ 3 ଘଟିକା ସମୟରେ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳି ଯାଇଛି । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସ୍ରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏସିଆନ୍ ସ୍ମାଇଲ ନାମକ ବସ୍ରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।"
ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
ସେହିପରି କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜୟପୁର ଆସୁଥିବା ଏକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମ OSRTC ବସରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଇଞ୍ଜିନ ପାଖରେ ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଘଟଣାଟି ସାଲୁର ଘାଟିରେ ଘଟିଥିଲା । ବସ୍ରେ ଥିବା 5 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର