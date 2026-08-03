ପାଉଣାକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ବ୍ୟାଘାତ
ଶ୍ରାବଣ ପାଉଣା ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଏବଂ ବଡ଼ୁ ସେବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିବା ପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୀତିନୀତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ।
Published : August 3, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : August 3, 2026 at 11:38 AM IST
Lingaraj Temple Ritual ଭୁବନେଶ୍ବର: ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଶ୍ରାବଣ ପାଉଣା ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବଡୁ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଐତିହାସିକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୀତିନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଛି । ଗତକାଲି(ରବିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଆଜି ସକାଳୁ ବଡୁ ସେବକ ଆସି ତାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ତାଙ୍କ ନୀତି କରିନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ବିନା ପୂଜାରେ ଜଳଲାଗି କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ପାଉଣା ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ମତଭେଦ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି (ରବିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଉଣା ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଏବଂ ବଡ଼ୁ ସେବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମନ୍ଦିରର ନିୟମିତ ରୀତିନୀତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆଜି (ସୋମବାର) ସକାଳେ ବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ରୀତିନୀତି ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ ଭକ୍ତ:
ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ଶୈବଭକ୍ତମାନେ କାଉଡ଼ି ଭାର ନେଇ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ମାତ୍ର ନୀତିରେ ବ୍ଯାଘାତ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ପରମ୍ପରାଗତ ପୂଜା କରିପାରି ନଥିଲେ । ଅନେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ କେବଳ ପବିତ୍ର ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମିତ ପୂଜା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନରେ ଏହି ବାଧା ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନିରାଶା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମନ୍ଦିର ସେବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ।
ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୈଠକ:
ସେପଟେ ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଏବଂ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗର ସଭାପତି ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିଭ୍ରାଟ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଆଲୋଚନା ପରେ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ନିଯୋଗର ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମନୋମାଳିନ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ପୂର୍ବଭଳି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ସେବାୟତ ବିବାଦ: ରୁପା ଘୋଡ଼ ଲାଗିକୁ ନେଇ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ
୭ ଘଣ୍ଟା ଉପାସ ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ, ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ, ୨୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର