ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ସପ୍ତାହେ ପରେ ବି କେୟାରଟେକର ପତ୍ତା ମିଳୁନି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଫେରାର
ବଳଭଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଠିକଣା ବଦଳାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେ ଧରାପଡିବ ଏବଂ ଘଟଣାରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ ବୋଲି ଆଇଆଇସି ରାଓ କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍
Published : November 10, 2026 at 5:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଦ୍ଧନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କୁଞ୍ଜଲତା ନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟା ଓ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଘଟଣାରେ ସପ୍ତାହ ପରେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ କେୟାରଟେକର ବଳଭଦ୍ର ମହାରଣାକୁ ପୋଲିସ ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ। ତେବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ପାଇଛି। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଳଭଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣିବାକୁ ପାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘଟଣା ଦିନ ରାତିର ଏକ ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ଭିଆଇ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ରାତିରେ ପ୍ଲଟ୍ ନଂ ୧୬/୯ସ୍ଥିତ କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କ ଘରୁ ବଳଭଦ୍ର ବ୍ୟାଗରେ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ବାହାରି ଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଟିରେ ଫେରାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ବଳଭଦ୍ର ୭ ଦିନ ଧରି ପୋଲିସକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି।
ଠିକଣା ବଦଲାଉଛି ବଳଭଦ୍ର
ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାଧିକାରୀ ପି. ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, 'ବଳଭଦ୍ରକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଠିକଣା ବଦଳାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେ ଧରାପଡିବ ଏବଂ ଘଟଣାରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ' ବୋଲି ଆଇଆଇସି ରାଓ କହିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ବାସଘାତକ ସାଜୁଛନ୍ତି ଘରୋଇ ସହାୟକ
ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ ସମାନ ଅପରାଧ ବାରମ୍ବାର ଘଟି ଘଟିଛି। ଘରୋଇ ସହାୟକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେବା ଘଟଣାରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୨୦୧୩ରେ ରସୁଲଗଡ଼ ମଧୁକନ୍ ଜନ୍ ଏଗ୍ରୋ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସର ମାଲିକ ମନୁଚର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବଚନସୁଧା(୫୩)ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛୁରି ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ବଚନସୁଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନାହାର ଲୁଟି ନେଇଥିଲା।
୨୦୧୫ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଶୈଳଶ୍ରୀବିହାରରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ର (୭୨) ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଷମା ମିଶ୍ର (୭୦)ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଲାଗି ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଟିକିନା ହିଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଗତ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ଘରୋଇ ସହାୟକ ହିଁ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରିବା ନେଇ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଘରୋଇ ସହାୟକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ପୂର୍ବରୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କୁଞ୍ଜଲତା ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ଅଭିଯୁକ୍ତ କେୟାରଟେକରର ପତ୍ତା ପାଉନି ପୋଲିସ, ସବୁ ଘରୋଇ ସହାୟକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ସିପିଙ୍କ ଅପିଲ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ୭୬ ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; ଘରୋଇ ସହାୟକ ଫେରାର, ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ନଗଦ ଟଙ୍କା