କୁଞ୍ଜଲତା ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଳଭଦ୍ରର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗିରଫ, ସୁନା-ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ
Kunjalata Nanda Murder: ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଞ୍ଜଲତା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗିରଫଦାରୀ ସହିତ ଚୋରି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 13, 2026 at 3:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଦ୍ଧନଗରରେ ୭୬ ବର୍ଷୀୟା କୁଞ୍ଜଲତା ନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ହତ୍ୟାକାରୀ କେୟାରଟେକର ବଳଭଦ୍ର ମହାରଣାକୁ ଜେରା କରିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି । ବଳଭଦ୍ର ଲିଙ୍କରେ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ପୋଲିସ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି । ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ସବିତା ସେଠୀ (୪୦)। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ବଳଭଦ୍ର ତାକୁ ଚୋରି ସୁନା-ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସ୍କୁଟି ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ବଳଭଦ୍ରକୁ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଏହି ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସବିତା ଠାରୁ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଓ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର, ରୁପା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଚାମଚ, ଥାଳି, ରୁପା ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସୁନା ପ୍ଲେଟିଂ ହୋଇଥିବା ତାସ୍ ପତାର ୪ଟି ପ୍ୟାକେଟ ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି ।
ବଳଭଦ୍ର ସହ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ ଥିଲା ସବିତା:
ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. କହିଛନ୍ତି, "ସବିତାକୁ ଆଜି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ । ସବିତା ଓ ବଳଭଦ୍ର, ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ବଳଭଦ୍ରର ପୁଅକୁ ସବିତା ଧରମ ପୁଅ କରିଥିଲା । ବଳଭଦ୍ରକୁ ଫେରାର କରାଇବାରେ ସବିତା ସହଯୋଗ କରିଥିଲା । ନିୟମିତ ବଳଭଦ୍ର ସହ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଥିଲା । ସବିତା ଜାଣିଶୁଣି ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫେରାର କରାଇବାରେ ସହଯୋଗ ଓ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ଦଫାରେ ସବିତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।"
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ବଳଭଦ୍ର ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇଥିଲା । ଆଉ ଏକ କାମ ଅଛି ବୋଲି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବଳଭଦ୍ର ମିଛ କହି ଵ୍ରହ୍ମଗିରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସବିତାକୁ ସବୁ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଥିଲା । ସବିତା ଚୋରି ଓ ହତ୍ୟା ନେଇ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା । ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟ ସବିତା ପାଖରେ ବଳଭଦ୍ର ରଖିଥିଲା ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୧୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବଳଭଦ୍ରର ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଥିବାବେଳେ ଏହାରି ଭିତରେ ତା'ଠାରୁ ହତ୍ୟା ଓ ଲୁଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରମାଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କୁଞ୍ଜଲତା ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ୮ ଦିନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁଲିଥିଲା ୫ ରାଜ୍ୟ, ଧରା ପକାଇଲା ମୋବାଇଲ
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କୁଞ୍ଜଲତା ନନ୍ଦ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ସୁରତରୁ ବନ୍ଧା ହେଲା କେୟାରଟେକର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର