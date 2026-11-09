ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ କାଳିପୂଜାର ଆସର, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳିଲେ କମିଶନର

ପବିତ୍ର କାଳୀପୂଜାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପୋଲିସ କମିଶନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Bhubaneswar Kali Puja celebrations Police Commissioner celebrates Diwali with police personnel
ରାଜଧାନୀରେ କାଳିପୂଜାର ଆସର, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳୀ ପାଳନ କରିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 9, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ମାଙ୍କ ଆବାହନ ସହ ଗତକାଲି (ଦୀପାବଳୀ) ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ରାଜଧାନୀରେ ମା' କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ସତ୍ୟନଗର କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ଏହି ପୂଜା ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ଭକ୍ତମାନେ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ, ଭୟରୁ ନିର୍ଭୟତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ମା' କାଳୀ । ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉ ସୁଖମୟ ହେଉ ବୋଲି କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।

ରାଜଧାନୀରେ କାଳିପୂଜାର ଆସର, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳୀ ପାଳନ କରିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର (ETV Bharat Odisha)

ଦୀପାବଳି ଓ କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଉତ୍ସବମୁଖର:


ପବିତ୍ର କାଳୀପୂଜାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର । ମା' କାଳୀ ଶକ୍ତି, ସାହସ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ କାଳୀପୂଜା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଲୋକର ସାଜସଜ୍ଜା । ଆଲୋକମାଳାରେ ସାରା ସହର ଆଲୋକିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ଝଲସୁଥିଲା ଘର ସହ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର । ଏହାସହ ବାଣର ଶବ୍ଦରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା ସାରା ରାଜଧାନୀ ।

Bhubaneswar Kali Puja celebrations
ରାଜଧାନୀରେ କାଳିପୂଜାର ଆସର (ETV Bharat Odisha)


ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆସ୍ଥାର ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ରଙ୍ଗୋଲି କି ଦୀପ ଜାଳି ନୁହେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ପାଳିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ । ବିଶେଷକରି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଝୋଟି, ଚିତା ଓ ରଙ୍ଗୋଲି ସହ ଦୀପ ଜାଳି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ଆଲୋକର ଓ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଏହି ପର୍ବକୁ ପିଠା, ମିଠା, ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ସହ ପାଳନ କରି ବେଶ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ ।

Rangoli
ରଙ୍ଗୋଲି (ETV Bharat Odisha)
ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ:


ଆଜିର ଉତ୍ସବରେ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଦିନରାତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ । ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୀପାବଳି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ । ଏମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଡ. ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ । ଏଜି ଛକ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଠା ଦେଇ ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ସବର ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ।

Two devotees are praying to Mother Kali.
ମା' କାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (ETV Bharat Odisha)


ପୋଲିସ କମିଶନର, ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆଜି ସହରରେ ଭିଡ଼ ବଢିଛି । ତେଣୁ ପୋଲିସ ତଥା ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିବେ । ଏଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋକର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଉ । ସେମାନଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଖୁସି ହେଉ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦୀପାବଳି ପରେ ବଢ଼ିଲା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, 'Poor' ଶ୍ରେଣୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ

ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ଡିଭାଇଡରରେ ପିିଟି ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 3 ମୃତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

DIWALI KALIPUJA CELEBRATION
POLICE COMMISSIONER DEBADUTTA SINGH
ରାଜଧାନୀରେ କାଳୀ ପୂଜା
ସତ୍ୟନଗର କାଳୀ ମନ୍ଦିର
ରାଜଧାନୀରେ ଦୀପାବଳି

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.