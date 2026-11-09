ରାଜଧାନୀରେ କାଳିପୂଜାର ଆସର, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳିଲେ କମିଶନର
ପବିତ୍ର କାଳୀପୂଜାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପୋଲିସ କମିଶନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : November 9, 2026 at 3:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ମାଙ୍କ ଆବାହନ ସହ ଗତକାଲି (ଦୀପାବଳୀ) ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ରାଜଧାନୀରେ ମା' କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ସତ୍ୟନଗର କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ଏହି ପୂଜା ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ଭକ୍ତମାନେ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ, ଭୟରୁ ନିର୍ଭୟତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ମା' କାଳୀ । ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉ ସୁଖମୟ ହେଉ ବୋଲି କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ଦୀପାବଳି ଓ କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଉତ୍ସବମୁଖର:
ପବିତ୍ର କାଳୀପୂଜାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର । ମା' କାଳୀ ଶକ୍ତି, ସାହସ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ କାଳୀପୂଜା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଲୋକର ସାଜସଜ୍ଜା । ଆଲୋକମାଳାରେ ସାରା ସହର ଆଲୋକିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ଝଲସୁଥିଲା ଘର ସହ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର । ଏହାସହ ବାଣର ଶବ୍ଦରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା ସାରା ରାଜଧାନୀ ।
ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆସ୍ଥାର ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ରଙ୍ଗୋଲି କି ଦୀପ ଜାଳି ନୁହେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ପାଳିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ । ବିଶେଷକରି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଝୋଟି, ଚିତା ଓ ରଙ୍ଗୋଲି ସହ ଦୀପ ଜାଳି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ଆଲୋକର ଓ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଏହି ପର୍ବକୁ ପିଠା, ମିଠା, ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ସହ ପାଳନ କରି ବେଶ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ ।
ଆଜିର ଉତ୍ସବରେ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଦିନରାତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ । ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୀପାବଳି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ । ଏମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଡ. ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ । ଏଜି ଛକ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଠା ଦେଇ ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ସବର ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ।
ପୋଲିସ କମିଶନର, ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆଜି ସହରରେ ଭିଡ଼ ବଢିଛି । ତେଣୁ ପୋଲିସ ତଥା ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିବେ । ଏଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋକର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଉ । ସେମାନଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଖୁସି ହେଉ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦୀପାବଳି ପରେ ବଢ଼ିଲା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, 'Poor' ଶ୍ରେଣୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର