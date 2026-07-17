ଭୁବନେଶ୍ବର ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା: ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକାକାର, ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା
ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୬.୩୦ରେ ମାଉସୀମା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : July 17, 2026 at 9:50 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଭକ୍ତିଭାବ ସହକାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ଭାବ ଓ ଭକ୍ତିରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅବିରତ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ସତ୍ତ୍ବେ ଭକ୍ତମାନେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଗେହ୍ଲୀ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରଥାଋଢ଼ କରି ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ଧ୍ଵନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ଗଗନ ପବନ । ଭାବ ଭକ୍ତି ଓ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ମାଉସୀ ମା' ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ମହିଳା ମାନେ ପାରମ୍ପାରିକ ଶାଢୀ ପରିଧାନ କରି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ।
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ବର୍ଷା ମାଡ଼କୁ ଭକ୍ତ ଖାତିର କରିନଥିଲେ । ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ବେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଥିବା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରି ୟୁନିଟ୍ ୮ ସ୍ଥିତ ମାଉସୀ ମା'ଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଏହି କ୍ଷଣର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ । ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଧନ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜରାସ୍ତା ଜନସମୁଦ୍ର:
ଏହି ମହାନ ପର୍ବରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଆଋଢ଼ ହୋଇଥିବା ତିନି ରଥକୁ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡି ନେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ, ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମିଶି ଅନର୍ଗଳ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଜନସମୁଦ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜରାସ୍ତା । କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସି ଏହି ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା ଭକ୍ତ:
ଆବାଳବୃଦ୍ଧବନିତା ସଭିଏଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ପ୍ରଭୁ ନାମ ଭଜି ରଥ ଟାଣୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ମହିଳା ଭକ୍ତ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ବେ ବି ଫିକା ପଡ଼ିନଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ । ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ରଥକୁ ଗଡେଇ ନେଇଥିଲେ ।
ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ:
ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଉ ଅବା ବାତ୍ୟା କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିଲେ କେହି ଅଟକାଇପାରିବେନି । ତେଣୁ ଆଗରୁ କେବେ ରଥଯାତ୍ରା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି । ଚଳିତବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନରେ ଆସି ଆମେ ରଥ ଟାଣିଛୁ ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରଥ ଟାଣି ପରମ ତୃପ୍ତି ମିଳିଲା । ଚକା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ଦେଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ କ୍ଲାନ୍ତି ପଳାଇଛି । ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ତାକୁ ଦେଖିବା ସହ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛି ।
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇ ପାରିନାହୁଁ ସତ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବ ଫିକା ପଡିନି । ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଜି କି ବି ହେଉ ଆସି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ । ଆଉ ରଥ ଟାଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି । ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି । ବିଭୂପ୍ରେମ ବିନା ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ।
ଗତକାଲି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୭ଟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ସାଢ଼େ ୮ଟାରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ଦିନ ୧୨ଟାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପରେ ୨ଟାରେ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇଥିଲା । ଅପରାହ୍ଣ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୧୫ରେ ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟା, ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳିରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପାଖାପାଖି ୬ଟା ୩୦ରେ ରଥ ୟୁନିଟ୍-୮ସ୍ଥିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ 12 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ; ଆଜି ସକାଳ ସାଢ଼େ ନଅଟାରେ ପୁଣି ରଥ ଟଣା
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହୋଇନି ଦଳାଚକଟା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମେଡିକାଲରେ ଆହତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର