ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ବର ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା: ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକାକାର, ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା

ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୬.୩୦ରେ ମାଉସୀମା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Bhubaneswar ISKCON Rath Yatra Despite incessant rain woman pulls Maa Subhadra's chariot
ଭୁବନେଶ୍ବର ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା: ଅବିରତ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ସତ୍ତ୍ବେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକାକାର, ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 17, 2026 at 9:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଭକ୍ତିଭାବ ସହକାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ଭାବ ଓ ଭକ୍ତିରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅବିରତ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ସତ୍ତ୍ବେ ଭକ୍ତମାନେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଗେହ୍ଲୀ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରଥାଋଢ଼ କରି ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ଧ୍ଵନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ଗଗନ ପବନ । ଭାବ ଭକ୍ତି ଓ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ମାଉସୀ ମା' ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ମହିଳା ମାନେ ପାରମ୍ପାରିକ ଶାଢୀ ପରିଧାନ କରି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ।

ଭୁବନେଶ୍ବର ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା: ଅବିରତ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ସତ୍ତ୍ବେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକାକାର, ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ବର୍ଷା ମାଡ଼କୁ ଭକ୍ତ ଖାତିର କରିନଥିଲେ । ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ବେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଥିବା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରି ୟୁନିଟ୍ ୮ ସ୍ଥିତ ମାଉସୀ ମା'ଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଏହି କ୍ଷଣର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ । ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଧନ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

Bhubaneswar ISKCON Rath Yatra Despite incessant rain woman pulls Maa Subhadra's chariot
ଭୁବନେଶ୍ବର ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା: ଅବିରତ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ସତ୍ତ୍ବେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକାକାର, ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜରାସ୍ତା ଜନସମୁଦ୍ର:

ଏହି ମହାନ ପର୍ବରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଆଋଢ଼ ହୋଇଥିବା ତିନି ରଥକୁ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡି ନେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ, ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମିଶି ଅନର୍ଗଳ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଜନସମୁଦ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜରାସ୍ତା । କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସି ଏହି ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

Woman pulls chariot of Mother Subhadra
ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା ଭକ୍ତ:
ଆବାଳବୃଦ୍ଧବନିତା ସଭିଏଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ପ୍ରଭୁ ନାମ ଭଜି ରଥ ଟାଣୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ମହିଳା ଭକ୍ତ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ବେ ବି ଫିକା ପଡ଼ିନଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ । ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ରଥକୁ ଗଡେଇ ନେଇଥିଲେ ।

ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ:
ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଉ ଅବା ବାତ୍ୟା କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିଲେ କେହି ଅଟକାଇପାରିବେନି । ତେଣୁ ଆଗରୁ କେବେ ରଥଯାତ୍ରା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି । ଚଳିତବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନରେ ଆସି ଆମେ ରଥ ଟାଣିଛୁ ।

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରଥ ଟାଣି ପରମ ତୃପ୍ତି ମିଳିଲା । ଚକା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ଦେଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ କ୍ଲାନ୍ତି ପଳାଇଛି । ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ତାକୁ ଦେଖିବା ସହ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛି ।

Lord Jagannath on the the chariot
ରଥାଋଢ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇ ପାରିନାହୁଁ ସତ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବ ଫିକା ପଡିନି । ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଜି କି ବି ହେଉ ଆସି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ । ଆଉ ରଥ ଟାଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି । ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି । ବିଭୂପ୍ରେମ ବିନା ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ।

ଗତକାଲି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୭ଟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ସାଢ଼େ ୮ଟାରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ଦିନ ୧୨ଟାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପରେ ୨ଟାରେ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇଥିଲା । ଅପରାହ୍ଣ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୧୫ରେ ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟା, ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳିରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପାଖାପାଖି ୬ଟା ୩୦ରେ ରଥ ୟୁନିଟ୍‌-୮ସ୍ଥିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ 12 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ; ଆଜି ସକାଳ ସାଢ଼େ ନଅଟାରେ ପୁଣି ରଥ ଟଣା

ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହୋଇନି ଦଳାଚକଟା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମେଡିକାଲରେ ଆହତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BHUBANESWAR ISKCON RATH YATRA
UNIT 8 MOUSIMAA TEMPLE
BHUBANESWAR ISKCON TEMPLE NAYAPALLI
ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା 2026
RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.