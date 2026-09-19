Explainer: କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଗାଡି, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେମିତି 5 ମିନିଟରେ କାମ କରୁଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସିଷ୍ଟମ ?
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି G+4 ଗଠନରେ କାର୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 19, 2026 at 5:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନବକଳେବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢିଚାଲିଛି । ବଢୁଛି ଗାଡି କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ବଢୁନି ରାସ୍ତା । ଦିନକୁ ଦିନ ପାର୍କିଂର ଜାଗା ବି କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ବଢୁଥିବା ସହରୀକରଣ ଭିତରେ ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପାର୍କିଂ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଇଡକୋ ଟାୱାରରେ ରହିଛି ‘ପଜଲ ଟାଇପ ଅଟୋମେଟେଡ କାର ପାର୍କିଂ’।
ଜମି ବଢ଼ାଇ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି G+4 ଗଠନରେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ୧୦୩ଟି କାର୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଖାଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତଳକୁ ଆସୁଛି ଓ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କିଂ ଟେକନିକ ଜାଗା ସହ ସମୟ ବଞ୍ଚାଉଛି । ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ୟୁନିଟ୍ ମାସିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟୟ କେତେ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେତେ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଉପଯୋଗିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ETV Bharatର ଏହି ରିପୋର୍ଟ...
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଡ଼ି ବଢିବା ସହ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଉଛି । ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ ଏକ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ କର୍ପୋରେଟ ହବ ପାଲଟିଛି । ସହିଦନଗର ସ୍ଥିତ ୧୦ ମହଲାର ଗୋଟିଏ ଟାୱାର ଏବଂ ୫ ମହଲାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟାୱାରରେ ୨୪ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀର କର୍ପୋରେଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ଦୈନିକ ୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଯାତାୟାତ କରୁଛି ।
କେତେ ଗାଡି ପଞ୍ଜିକରଣ ?
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପଞ୍ଜିକରଣ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାରିଚକିଆ ଯାନର ପଞ୍ଜିକରଣ...ଗ୍ରାଫିକ୍ସରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା
କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ?
୨୦୨୧-୨୨ର ୨୯,୩୧୩ ରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୪୩,୦୯୦ ପ୍ରାୟ ୪୭% ପଞ୍ଜିକରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପରିବହନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଜନକ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନରେ...
୫ ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ୫୯୨ରୁ ୯୩୨ ଅର୍ଥାଚ ପ୍ରାୟ ୫୭% ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ିଛି।
ଇଡକୋର ପଜଲ ପାର୍କିଂ
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଇଡକୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମେକାନିକାଲ ଅଟୋମେଟେଡ଼ ପାର୍କିଂରେ କମ ଜମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲମ୍ବ ଭାବେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ୧୦୩ଟି କାର୍ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଇଡକୋ ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ବୟ ବିଭାଗର ସିଜିଏମ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବେହେରା କୁହନ୍ତି ‘‘ମୋଟ ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ G ପ୍ଲସ 4 ଲୁହା ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ୨୦୧୯ରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାର୍କିଂ ଗତ ୯ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏହି ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳାଇବାରେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ୟୁନିଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।’
ଆଗକୁ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେୟମୁକ୍ତ ଥିବା ଏହି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍କିଂ କଲେ ୨୦ ଟଙ୍କା, 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା, ୩ ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 40 ଟଙ୍କା, ୪ ରୁ ୫ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୫୦ ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରତି ଅତିରିକ୍ତ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅଧିକ ୧୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ତିନିଟି ମଡ୍ୟୁଲ:
୪ ହଜାର ବର୍ଗଫୁଟ ଜାଗାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଜଲ୍ ଅଟୋମେଟେଡ୍ କାର ପାର୍କିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟୁତଚାଳିତ୍ । ଏଠାରେ ତିନୋଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି; ପ୍ରଥମ ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ୩୧ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ୩୬ଟି ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ୩୬ଟି ଭାବେ ମୋଟ ୧୦୩ଟି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରାଯାଇପାରୁଛି । ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଖାଲି ଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଏ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ଦେଲେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ସେହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ତଳକୁ ଆଣିଦିଏ । ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିବା କିମ୍ବା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାୟ ୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗୁଛି ।
କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଗାଡି ପାର୍କିଂ:
ଏଠାକାର ପାର୍କିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଅପରେଟର ଅଭିଷେକ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି ‘‘ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଡିଜି ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବାରୁ ପାର୍କିଂ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ରଖି ହେଉଛି । ସୀମିତ ସହରୀ ଜମିର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ଦେବା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ’’।
24 ଘଣ୍ଟା ପାର୍କିଂ ହୋଇପାରିବ ଗାଡି
ଇଡକୋ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୈନିକ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗାଡି ପାର୍କିଂ ହେଉଛି । ଆଗକୁ ଏହା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢିବ । ବାହାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ । ପିକ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ପ୍ରାୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରହିପାରିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ମେକାନିକାଲ୍ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟୋରେଡ୍ ପାର୍କିଂ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି । ଏଠାରେ ଗାଡ଼ିକୁ ନିରାପଦ ଭାବରେ ରଖିବା ସହ ଖରା, ବର୍ଷା ଭଳି ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଛି ।
ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ନିଜ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିମ୍ବା ଏଣେତେଣେ ପାର୍କିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁନାହିଁ । ମୋ ମତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥାନ, ଅଫିସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପାର୍କିଂ ମଡେଲ୍ କରାଯାଇପାରିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାର୍କିଂର ଚାପ କମିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରିବ । ସରକାର ଯଦି ଏହି ମଡେଲକୁ ବ୍ୟାପକ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଫାଇଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ ହେବ’’।
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ:
ପରିବହନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ‘‘ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଭଳି ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଇଡ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଅଭିନବ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ମନୋବୃତି ନରଖି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ । ଗାଡି ପାର୍କିଂର ଦେୟ ସର୍ବନିମ୍ନ କରାଯାଉ । ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦେୟ ବୋଝ ନହେଉ ନଚେତ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲୋକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ଆଉ ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହେବ’’।
ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଫଳ କହିବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । କେତେ ଜାଗା ବଞ୍ଚିଲା, କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କେତେ ରାଜସ୍ୱ ଆସିଲା - ଏହି ହିସାବ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ଯେ ଏହା କେବଳ ଇଡକୋ ଟାୱାରର ରୋଲ ମଡେଲ ହୋଇ ରହିବ ନା ଭବିଷ୍ୟତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାର୍କିଂ ପରିଚାଳନାର ବଡ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମାଗଣା ପାର୍କିଂ ଯୁଗ ଶେଷ; ଏଣିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ କାର ପାର୍କିଂ କଲେ ଗଣିବେ 25 ହଜାର !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:EXPLAINER: ଜୀବନ ନେଉଛି DJ !; ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି ଜୀବିକା, ଶିଥିଳ ପଡୁଛି କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କ'ଣ କହୁଛି ଆଇନ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର