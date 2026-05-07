ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର; ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରେଳବାଇ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ପିଟି ମାରିଦେଲେ !
ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ, ବିକାଶ ଦାସ, ଉମେଶ ମଲ୍ଲିକ ।
Published : May 7, 2026 at 5:30 PM IST|
Updated : May 7, 2026 at 6:12 PM IST
ବାଲିଅନ୍ତା: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ତାତିଲେ ଲୋକେ । ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଣୁପୁର ନିକଟ ସାଇପନ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟଣା । ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଗଲା ଜୀବନ । ମୃତକ ହେଲେ ଓଲଟପୁର ଥାନା ଅଧିନ ମୌଜପୁର ଗାଁର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ (୩୨) । ମୃତକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ GRP କନଷ୍ଟେବଳ ଥିଲେ । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆହତ ଓମପ୍ରକାଶ ରାଉତ ଥାନାରେ ଅଟକ । ଯୁବତୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ସୂଚନା । ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଆଧରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବ କହିଲେ ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ।
ଦିନ ଦ୍ବିପହରରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟଣାଉଟରା କରିବା ସହ ଅସଦାଚରଣ କଲେ ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକ । ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଭିଙ୍ଗାରପୁର କାଜ ନିକଟରୁ । ୨ ଯୁବତୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ଜଣେ ଯୁବତୀ ବେଣୁପୁରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଜଣେ ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ।
୨ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କାବୁ କରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ବେଳେ ପରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ପୋଲିସ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ।
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଓଲଟପୁର ଥାନା ମଉଜପୁର ଗ୍ରାମର ଦୁଃଶାସନ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ପୁଅ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।