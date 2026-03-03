ହୋଲି ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା: ମୁତୟନ ହେବେ ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ, ୮୫ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଚେକିଂ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଲି ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ।
Published : March 3, 2026 at 4:49 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Holi Security Arrangement ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାତି ପାହିଲେ ହୋଲି । ରଙ୍ଗର ଖେଳରେ ମସଗୁଲ ହେବେ ସଭିଏଁ । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର । ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିବାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦିଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସଜାଗ ହୋଇଛି । ଏଥର ହୋଲିରେ ସହରରେ ଯେଭଳି ବଡ଼ ଅପରାଧିକ କାଣ୍ଡ ନ ଘଟିବ ସେଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।
ଗତବର୍ଷ ହୋଲିରେ ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ତେଣୁ ଏଥର ସେଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସତର୍କ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଡାକଡି ଚେକିଂ ସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସିପିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ:
କିଛି ଯୁବକମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ନଜର ଦେବାକୁ ସିପି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ମିଳିମିଶି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ଘରେ ଗାଧାନ୍ତୁ । ଆମେ ୧୦ଟି ନଦୀ ଘାଟରେ ବ୍ରେଥ ଆନାଲାଇଜର ରଖିବୁ । ନିଶାସକ୍ତ ଥିଲେ ଗାଧୋଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯିବ । ଏଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଥାନା କିମ୍ବା ଜେଲରେ କଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଦାୟିତ୍ୱରେ ୪ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ:
ଡିସିପି ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ୪ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି, ୮ ଜଣ ଏସିପି, ୨୬ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୧୪୫ ଜଣ ଏସଆଇ ଓ ଏଏସଆଇ ରହିବେ । ସେହିଭଳି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ରାଜଧାନୀର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲିବ । ରାଜଧାନୀର ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ରାଜଧାନୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯିବ । ମଦ୍ୟପଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସହ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଜୋରଦାର କରିବ । ୧୭ଟି ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚାଳନା ଓ ମଦ୍ୟପଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ରାଜଧାନୀର ୮୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଚେକିଂ କରିବ । ୧୦ଟି ନଦୀ ଘାଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମକୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ ।
ଗତବର୍ଷ ହୋଲିରେ ଗଡିଥିଲା ମୁଣ୍ଡ:
ଗତବର୍ଷ ସହିଦନଗର ଥାନା ଓ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଗୋପୀ ଗୁନୀ (୨୫)ଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ସହିଦ ନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତିପଲ୍ଲୀ ବସ୍ତିରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ବସ୍ତିର ବାନା ଗୁଣି, ପିଙ୍କୁ ଗୁଣି ଓ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ସହ ରଙ୍ଗ ଖେଳକୁ ନେଇ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ପରେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପଡିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗୋପୀଙ୍କୁ ଛୁରି ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ସିମେଇଗାଡ଼ିଆ ଗାଁର ଆୟୁଷ୍ମାନ ପତିଙ୍କୁ ମିଲୁ ନାମକ ଯୁବକ ଛୁରି ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମିଲୁଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କୁ ଫେରାର କରାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
