ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହିଟ୍-ଆଣ୍ଡ-ରନ୍; କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍, ୨ ମୃତ
Bhubaneswar Hit and Run:ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୟାପଲ୍ଲୀ-ସିଆରପି ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାରକୁ ବସ୍ଟି ଧକ୍କା ଦେଇ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : November 1, 2026 at 10:42 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୟାପଲ୍ଲୀ-ସିଆରପି ରାସ୍ତାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ ହିଟ୍-ଏଣ୍ଡ-ରନ୍ ଘଟଣାରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ୍ ଏକ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ବସ୍ ଫେରାର ଅଛି । ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ମୃତକମାନେ ହେଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରଣା (24) ଓ ନୟାଗଡ଼ର ଝୁନା ମଣ୍ଡଳ (41) । ସେହିପରି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା (45) ଓ ବରଗଡ଼ର ସୁନିତା ମେହର (26) ।
ହିଟ୍-ଏଣ୍ଡ-ରନ୍:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢେ 5ରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି । ବସ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଧକ୍କାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ କାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା । କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା ।
ବସ୍ ଫେରାର:
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବସ୍ ନେଇ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଫେରାର ବସ୍ ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା, ତାହାର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ ।
ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାସ୍ତାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେଉଥିବା ସହ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି । ରାସ୍ତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଯାତାୟାତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତ...
ଅଧା ରହିଗଲା ଦଶହରା ବୁଲା! ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍
ପୁରୀରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର