ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହିଟ୍-ଆଣ୍ଡ-ରନ୍; କାର୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍, ୨ ମୃତ

Bhubaneswar Hit and Run:ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୟାପଲ୍ଲୀ-ସିଆରପି ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାରକୁ ବସ୍‌ଟି ଧକ୍କା ଦେଇ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

bus hits car
କାର୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2026 at 10:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୟାପଲ୍ଲୀ-ସିଆରପି ରାସ୍ତାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ ହିଟ୍-ଏଣ୍ଡ-ରନ୍ ଘଟଣାରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ୍ ଏକ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ବସ୍‌ ଫେରାର ଅଛି । ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।


ମୃତକମାନେ ହେଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରଣା (24) ଓ ନୟାଗଡ଼ର ଝୁନା ମଣ୍ଡଳ (41) । ସେହିପରି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା (45) ଓ ବରଗଡ଼ର ସୁନିତା ମେହର (26) ।

The car has been smashed to pieces in the accident.
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାର୍‌ଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି (ETV Bharat)

ହିଟ୍-ଏଣ୍ଡ-ରନ୍:

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢେ 5ରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି । ବସ୍‌ଟି ପ୍ରଥମେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାର୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଧକ୍କାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ କାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା । କାର୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା ।


ବସ୍‌ ଫେରାର:

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବସ୍ ନେଇ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଫେରାର ବସ୍‌ ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା, ତାହାର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ ।


ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାସ୍ତାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେଉଥିବା ସହ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି । ରାସ୍ତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଯାତାୟାତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତ...

ଅଧା ରହିଗଲା ଦଶହରା ବୁଲା! ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍‌

ପୁରୀରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BHUBANESWAR ACCIDENT
NAYAPALLI BUS CAR ACCIDENT
BHUBANESWAR HIT AND RUN
ଭୁବନେଶ୍ବର ଦୁର୍ଘଟଣା
ନୟାପଲ୍ଲୀ ବସ କାର ଦୁର୍ଘଟଣା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.