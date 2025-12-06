ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ ର ପର୍ଦାଫାଶ, ଆନ୍ତଃ-ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଦୁଇ ମାଫିଆ ଗିରଫ୍
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅନୁଗୋଳରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ।
Published : December 6, 2025 at 9:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର–କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ର Special Crime Unit (SCU) ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର କରୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ସୁମନ୍ତ ନାୟକ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ନାୟକ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଅପରାଧୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
"ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ ମାଫିଆ ଓ ଚୋରା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜୋରଦାର ଅଭିଯାନ ଚଲାଇଛି | ପୋଲିସ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଓ ଆନ୍ତଃ-ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରି ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି | ଆଜି ଏହି ବାବଦରେ ଆମକୁ ଏକ ମହତ୍ଵପୁର୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିଛି," ବୋଲି ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି | ଗତ ଦୁଇ ମାସରେ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ୨୩ଟି ଚୋରା ହତିଆର ଜବତ କରିଛି, ବୋଲି ସିଂ କହିଛନ୍ତି |
ଜବତ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ:
- ୯ ମି.ମି ପିସ୍ତଲ – ୦୨ଟି
- ୭.୬୫ ମି.ମି ପିସ୍ତଲ – ୦୮ଟି
- ଗୋଟିଏ ଅଟୋମେଟିକ କାର୍ବାଇନ୍
- ୯ ମିମି ଗୁଳି – ୧୨ ରାଉଣ୍ଡ
- ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି
- ୧,୬୦୦ ଟଙ୍କା
- ୩ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରର ମୁଙ୍ଗେରରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କେତେକ ଅପରାଧୀଙ୍କ ହାତକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଉଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥଳ, ପରିବହନ ପଥ ଓ ଅସ୍ତ୍ର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆର୍ଥିକ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପରିଚୟ:
- ସୁମନ୍ତ ନାୟକ (୩୦), ଗ୍ରାମ– ନୂଆ ହାଟସାହି, ପୋଷ୍ଟ– ବଅଁରପାଲ, ଜିଲ୍ଲା- ଅନୁଗୋଳ
- ସୌଭାଗ୍ୟ ନାୟକ (୩୦), ଗ୍ରାମ– ବଣ୍ଠାପୁର, ପୋଷ୍ଟ– ପରଜଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା- ଢେଙ୍କାନାଳ
ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପହରଣ, ଡକାୟତି ସହିତ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ୍ କମିଶନର ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଅନୁଗୋଳରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ ୧୦ଟି ପିସ୍ତଲ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଟୋମେଟିକ କାର୍ବାଇନ୍ ଜବତ।
ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିହାର–ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା।
ବ୍ରହ୍ମପୁରର କେତେକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅଣାଯାଉଥିଲା।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କାହାକୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିଲା, ସେନେଇ ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି।
