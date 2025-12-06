ETV Bharat / state

ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ ର ପର୍ଦାଫାଶ, ଆନ୍ତଃ-ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଦୁଇ ମାଫିଆ ଗିରଫ୍

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅନୁଗୋଳରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ।

ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ ର ପର୍ଦାଫାଶ, ଆନ୍ତଃ-ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଦୁଇ ମାଫିଆ ଗିରଫ୍
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 6, 2025 at 9:51 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର–କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍‌ର Special Crime Unit (SCU) ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର କରୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ସୁମନ୍ତ ନାୟକ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ନାୟକ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଅପରାଧୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

"ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ ମାଫିଆ ଓ ଚୋରା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜୋରଦାର ଅଭିଯାନ ଚଲାଇଛି | ପୋଲିସ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଓ ଆନ୍ତଃ-ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରି ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି | ଆଜି ଏହି ବାବଦରେ ଆମକୁ ଏକ ମହତ୍ଵପୁର୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିଛି," ବୋଲି ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି | ଗତ ଦୁଇ ମାସରେ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ୨୩ଟି ଚୋରା ହତିଆର ଜବତ କରିଛି, ବୋଲି ସିଂ କହିଛନ୍ତି |

9 ମି.ମି ପିସ୍ତଲ– ୦୨ଟି, .୬୫ ମି.ମି ପିସ୍ତଲ– ୦୮ଟି, ଟିଏ ଅଟୋମେଟିକ କାର୍ବାଇନ୍ 9 ମିମି ଗୁଳି – ୧୨ ରାଉଣ୍ଡ ଜବତ (ETV BHARAT ODISHA)
ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ସମୟରେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅନୁଗୋଳରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି (OD 19T 7802)କୁ SCU ଅଟକ ରଖି ତଲାସି ନେଇଥିଲା। ତଲାସୀ ସମୟରେ ଗାଡିର ମଝି ସିଟରେ ରହିଥିବା ଥଳି ଭିତରୁ ଅନେକ ପରିମାଣର ଚୋରା ଅସ୍ତ୍ର ମିଳିଥିଲା।

ଜବତ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ:

  • ୯ ମି.ମି ପିସ୍ତଲ – ୦୨ଟି
  • ୭.୬୫ ମି.ମି ପିସ୍ତଲ – ୦୮ଟି
  • ଗୋଟିଏ ଅଟୋମେଟିକ କାର୍ବାଇନ୍
  • ୯ ମିମି ଗୁଳି – ୧୨ ରାଉଣ୍ଡ
  • ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି
  • ୧,୬୦୦ ଟଙ୍କା
  • ୩ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରର ମୁଙ୍ଗେରରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କେତେକ ଅପରାଧୀଙ୍କ ହାତକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଉଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥଳ, ପରିବହନ ପଥ ଓ ଅସ୍ତ୍ର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆର୍ଥିକ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି।

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପରିଚୟ:

  1. ସୁମନ୍ତ ନାୟକ (୩୦), ଗ୍ରାମ– ନୂଆ ହାଟସାହି, ପୋଷ୍ଟ– ବଅଁରପାଲ, ଜିଲ୍ଲା- ଅନୁଗୋଳ
  2. ସୌଭାଗ୍ୟ ନାୟକ (୩୦), ଗ୍ରାମ– ବଣ୍ଠାପୁର, ପୋଷ୍ଟ– ପରଜଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା- ଢେଙ୍କାନାଳ

ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପହରଣ, ଡକାୟତି ସହିତ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ୍ କମିଶନର ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ହାଇଲାଇଟ୍‌ସ:

ଅନୁଗୋଳରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ ୧୦ଟି ପିସ୍ତଲ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଟୋମେଟିକ କାର୍ବାଇନ୍ ଜବତ।

ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିହାର–ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା।

ବ୍ରହ୍ମପୁରର କେତେକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅଣାଯାଉଥିଲା।

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କାହାକୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିଲା, ସେନେଇ ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

