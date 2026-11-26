ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା; 5ବର୍ଷରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ 2.5 ମିଟର ଖସିଲା ଜଳସ୍ତର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1.75 ମିଟର ହ୍ରାସ
ଭୂତଳ ଜଳ ଉନ୍ନୟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂତଳ ଜଳ ବୋର୍ଡର ୨୦୨୦ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଜଳସମ୍ପଦ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର ୯ଟି ବ୍ଲକରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
Published : November 26, 2026 at 11:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଉଦବେଗ । ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଲା ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର । ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ ୯ଟି ବ୍ଲକରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଖୋରଧା ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ୨.୫୦ ମିଟର, ଜଟଣୀରେ ୧.୭୫ ମିଟର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧.୭୫ ମିଟର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସହରୀକରଣ, ଜଳର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଭୂତଳ ଜଳର ଉପଯୋଗକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ତଥ୍ୟ । ଭୂତଳ ଜଳ ଉନ୍ନୟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂତଳ ଜଳ ବୋର୍ଡର ୨୦୨୦ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଜଳସମ୍ପଦ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର ୯ଟି ବ୍ଲକରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକରେ । ଏଠାରେ ୨.୫୦ ମିଟର ତଳକୁ ଖସିଛି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର । ଜଟଣୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧.୭୫ ମିଟର ଲେଖାଏଁ, ବାଲିପାଟଣାରେ ୧.୬୯ ମିଟର ଏବଂ ବେଗୁନିଆରେ ୧.୬୨ ମିଟର ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । କେବଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବାଲିଅନ୍ତାରେ ୦.୮୯ ମିଟର, ପିପିଲିରେ ୦.୯୭ ମିଟର, ବାରଙ୍ଗରେ ୦.୩୯ ମିଟର ଏବଂ କଟକ ସଦରରେ ୦.୪୫ ମିଟର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ନଜର ପକାନ୍ତୁ ୫ ବର୍ଷରେ କେଉଁଠି କେତେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି ?
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୨.୫୦ ମିଟର
ଜଟଣୀରେ ୧.୭୫ ମିଟର
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧.୭୫ ମିଟର
ବାଲିପାଟଣାରେ ୧.୬୯ ମିଟର
ବେଗୁନିଆରେ ୧.୬୨ ମିଟର
ପିପିଲିରେ ୦.୯୭ ମିଟର
ବାଲିଅନ୍ତାରେ ୦.୮୯ ମିଟର
କଟକ ସଦରରେ ୦.୪୫ ମିଟର
ବାରଙ୍ଗରେ ୦.୩୯ ମିଟର
କିନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ମାସିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଜଳ ଆହରଣର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବାବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଜଳ ବ୍ୟବହାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ଉତ୍ତରରେ ନାହିଁ ।
ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତରର ପୁନର୍ଭରଣ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର ଦୁଇଟି ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି।
ଛାତ (CHHATA)- ୫୨ଟି ଜଳସଙ୍କଟାପନ୍ନ ବ୍ଲକ ଓ ୨୭ଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ କୋଠାର ଛାତରୁ ବର୍ଷାଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭୂତଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପଠାଯାଉଛି । ଘରୋଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଅରୁଆ (ARUA)- ୩୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧ-ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ବ୍ଲକ ନିକଟସ୍ଥ ଜଳାଶୟରେ ରିଚାର୍ଜ ସାଫ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରି ବର୍ଷାଜଳକୁ ସିଧାସଳଖ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି।
ଜନସଂଖ୍ୟା ସହ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ବଢ଼ୁଛି । କିନ୍ତୁ ମାଟି ତଳର ଜଳଭଣ୍ଡାର କ୍ରମଶଃ ଖାଲି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷାଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପୁନର୍ଭରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଜଳସଙ୍କଟ ରୋକିବାକୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର