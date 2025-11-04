ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ ମହାକୁମ୍ଭ: ନୂଆ ରୂପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସାମିଲ ହେବେ ସାଢେ ୩ ହଜାର ପ୍ରତିଭାଗୀ

ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ ମହାକୁମ୍ଭ: ନୂଆ ରୂପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସାମିଲ ହେବେ ସାଢେ ୩ ହଜାର ପ୍ରତିଭାଗୀ
ଶେଷଥର ପାଇଁ 2015ରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ ମହାକୁମ୍ଭ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡକରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେବେ ।
Published : November 4, 2025 at 4:32 PM IST
84th Indian Road Congress ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ ମହାକୁମ୍ଭ । ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଦେଶ ପାଇଁ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ । ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ଜ୍ଞାନ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମୈଦାନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ୮୪ତମ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ କଂଗ୍ରେସରେ ଭାରତର ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜଭୁତ ଓ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମାନସ ମନ୍ଥନ । ଯୋଗଦେବେ ୩,୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରତିଭାଗୀ । ଏହି ମହାକୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଉଦଘାଟନ କରି ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ । ଏଥି ପାଇଁ ସଜେଇ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଜନତା ମୈଦାନ ଓ ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
ନିର୍ମାଣ, ମରାମତି ଓ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଜ୍ଞାନର ଆଦାନପ୍ରଦାନ:
- ଓଡ଼ିଶାରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ସଡ଼କ ମହାପର୍ବ
- ନଭେମ୍ବର ୬ ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ
- ୫ ଦିନ ଧରି ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଉନ୍ନତୀକରଣ ଓ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ହେବ
- ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଆସିବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସଡ଼କ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବହୁ ଭିଆଇପି ଏବଂ ଭିଭିଆଇପି
- ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ନୂତନ କୌଶଳ ଆଲୋଚନାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ
- ଏହି ଅବସରରେ ବୈଷୟିକ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ
- ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ଏବଂ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଅବଲୋକନ କରିବେ ପ୍ରତିଭାଗୀବୃନ୍ଦ
- ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନ ଉତ୍ପାଦ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାମାଣିକ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ
- ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ, ମରାମତି ଓ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରାଯିବ
୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହାକୁମ୍ଭ ଆୟୋଜନ ସୁଯୋଗ:
କେଉଁ ଦିନ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ?
- ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଏକ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ
- ନଭେମ୍ବର ୭ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ କଂଗ୍ରେସର ୨୩୫ତମ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ
- ନଭେମ୍ବର ୮ରେ ୮୫ତମ ରାଜପଥ ଗବେଷଣା ବୋର୍ଡ ବୈଠକ କରାଯିବ
- ନଭେମ୍ବର ୯ରେ ୮୪ତମ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ
- ନଭେମ୍ବର ୧୦ରେ ୨୩୬ତମ ପରିଷଦ ବୈଠକ କରାଯିବା ଯୋଜନା ରହିଛି
ସଡ଼କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦ୍ଵନ୍ଦ ଓ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ମିଳିବ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ:
ପ୍ରତିଭାଗୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ରଖାଯାଇଥିବା ବୈଷୟିକ ଅଧିବେଶନରେ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ସେଠାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗବେଷଣା, ସୃଜନ ପଦ୍ଧତି, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଉତ୍କର୍ଷକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ସଡ଼କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ ଓ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ନର୍ଦ୍ଧାରକ ଓ ବୃତ୍ତିଧାରୀମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ । ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ରଙ୍ଗିନ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ମିଳନୀର ସନ୍ଧ୍ୟା । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପାରିକ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟର ବିବିଧ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା, କଳା, ସଂଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ପ୍ରତିଭାଗୀ ।
ସଜେଇ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଆଇଆରସିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଜେଇ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ବର । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଧାନୀ ସଜେଇ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଫେଇ ଚାଲିଛି । ଅସଜଡ଼ା ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରି ଚକାଚକ କରାଯାଉଛି । ରାସ୍ତାକାମ ଓ ସଫେଇ ସହିତ ସାଜସଜ୍ଜା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଜନତା ମୈଦାନ ସମେତ ନନ୍ଦନକାନନ, ଖଣ୍ଡଗିରି-ଉଦୟଗିରି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ନବକଳେବର ଚାଲିଛି । ସହରର କାନ୍ଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜରାସ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଆକର୍ଷୀୟ ହୋଡିଂ ଲାଗୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇଛି । ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବାକୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ମହିଳାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବ । ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପରିବେଷଣ, ଲାଇଭସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ, ଧୁଡୁକି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ, ଫ୍ୟାସନସୋ', ରାମ୍ପ ସୋ', ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସେସନରେ ମହିଳା ଭାଗ ନେବେ । ଉଦଘାଟନୀ ହଲ ସହ କଳାକାରଙ୍କ ଗ୍ରିନରୁମ ଭିଭିଆଇପି ଲାଉଞ୍ଜ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହଲ ରହିଛି । ଦୁଇଟି ବୈଷୟକ ଅଧିବେଶନ ହଲ, ଭିଆଇପି ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡାଇନିଂ ଏରିଆ, ମେଡିକାଲ, କାଉନସେଲିଂ ମିଟିଂ ହଲ, ମିଡିଆ ଲାଉଞ୍ଜ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଷ୍ଟଲ, ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରୁମ ହୋଇଛି ।
ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ୮୦୦ ରୁମ ଓ ୯୦୦ ଗାଡ଼ି:
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଫୋକସରେ ରହିଛି । କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ରହିବାକୁ ସହରର ୩୦ଟି ହୋଟେଲର ୮୦୦ ରୁମ ବୁକ ହୋଇଛି । ଅତିଥିଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ୯୦୦ ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ବସ ଓ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡି ଏଥିରେ ରହିଛି । ଅତିଥିମାନେ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଓ ଭୁବନେଶ୍ଵରର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଅତିଥିଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେନେଇ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି । ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶୀ ଛୁଙ୍କ:
୭ରୁ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶୀ, ଗୋଟିପୁଅ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଛଉ, ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପରି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଉଦଘାଟନୀ ଦିବସରେ ଗୁଞ୍ଜନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମି ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ପରିବେଷିତ ହେବ । ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁରୁକୁଳ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିପୁଅ, କଳାଜୀବୀ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ବାରା ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଶିବାଙ୍ଗୀ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଟ୍ରପରା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସିମ୍ବୋନି ଏବଂ ଋତୁରାଜ ମହାନ୍ତି ଓ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ବାରା ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସରେ ଗୁଞ୍ଜନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମି ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ବଣ୍ଣାଳୀ ହୋତା ଓ ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମନନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଳିଙ୍ଗ ପାଇକ କ୍ରିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା, ରୁମ୍କୁ ଝୁମାନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ବାରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣା ବେଉରା ଓ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହେବ ।
ନଭେମ୍ବର 6ରୁ ଆରମ୍ଭ, 7ରେ ଉଦଘାଟନ:
ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ୬ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଅଧିବେଶନ ୭ ତାରିଖରେ ଉଦଘାଟନ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥର ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତରେ ଉଦଘାଟନ ହେବ । ଏହା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ସେସନ ଆୟୋଜନ ହେବ ।
