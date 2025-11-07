ପାଠ ପଢ଼ା ସହ ସ୍କେଟିଂରେ କରୁଛନ୍ତି କମାଲ, ହେଲେ କୁନି ଆଥଲେଟ୍ ବିଦୁଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜୁଛି ବାଧକ
ଭୁବନେଶ୍ବରର 10 ବର୍ଷୀୟା ବାଳିକା ସ୍କେଟିଂ ଷ୍ଟାର ବିଦୁଷୀ ମହାରଣା । ମାଆଙ୍କ ସୀମିତ ସମ୍ବଳରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିଛନ୍ତି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୁନି ପାଦରେ ଚକ ଲଗାଇ ଦୂରତାକୁ ଚୁକଟିରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର 10 ବର୍ଷିୟା ବିଦୁଷୀ ମହାରଣା । ସ୍କେଟିଂ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସାହାସ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ମେଡାଲର ଅଧିକାରୀ ବିଦୁଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍କେଟିଂ ଖେଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କରିବା । ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣରେ ବାଧା ସାଜିଛି ଅର୍ଥ । ଛୋଟ ବୟସରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ବିଦୁଷୀଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ କେବଳ ମାଆ । ଆଉ ମାଆଙ୍କର ରୋଜଗାରର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ସିଲେଇ ମେସିନ । ସିଲେଇ କରି ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ମାଆ ପକ୍ଷେ ଏବେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡୁଛି । ବଣ ମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ଫୁଟି ନ ମଉଳି ଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବିଦୁଷୀଙ୍କ ମାଆ ।
ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ବିଦୁଷୀ:
ପାଠଠୁ ନେଇ ଖେଳ ସବୁଥିରେ ଆଗରେ ବିଦୁଷୀ । ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବିଦୁଷୀ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳ ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ପାଠ ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସ୍କେଟିଂ ଖେଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜୁନିଅର ବର୍ଗରେ ଅନେକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବାସହ ଅନେକ ମେଡାଲ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତିି ।
ବିଦୁଷୀ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, "ଆଗକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସ୍କେଟିଂ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ସେଥିରେ ଖେଳିବାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ସ୍କେଟ ଓ ବେରିଂ ଦରକାର । ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମେଡାଲ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ହାସଲ କରିବି l ଗୋଆ, କୋଲକାତା, ରାୟପୁର ଯାଇ ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛି । ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପୁରୀ, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଖେଳିଛି ଓ ସବୁଥିରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଛି । "
ସିଲେଇ କରି ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା :
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୀତା ମହାରଣାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ହେଉଛି ବିଦୁଷୀ । କ୍ୟାନସରରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଝିଅକୁ ମଣିଷ କରି ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତା । ସିଲେଇ ମେସିନକୁ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ କରି ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଗୀତା । ହେଲେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ । ଝିଅର ସ୍କେଟିଂରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ନିଜର ସୁନା କାନଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୀତା ମହାରଣା ।
ଅର୍ଥ ଅଭାବ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିବେଦନ:
ବିଦୁଷୀଙ୍କ ମାଆ ଗୀତା ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଝିଅ ଭଲ ଖେଳୁଥିବାରୁ ତାକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି । ତା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି । ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ହେତୁ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଖେଳ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି । ତା ଜୋତା ଓ ଖେଳ ଉପକରଣ ବହୁତ ଦାମୀ । ଯାହା କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସ୍କେଟିଂରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସବୁଠି ଖେଳିଛି । ସରକାର ଯଦି ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତେବେ ସେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ ।"
ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ବିଦୁଷୀଙ୍କ କୋଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସ୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦରକାର । ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍କେଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି ସେହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍କେଟିଂ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ 70ରୁ 80 ପିଲା ସେହିଠାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି । "
ମାଗଣାରେ କୋଚିଂ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଚ୍:
ଏକାମ୍ର ସ୍କେଟିଂ ଏକାଡେମୀରେ 3ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କେଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ବିଦୁଷୀ । ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କେଟିଂର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମୀର ଅଭାବ ଓ ଅର୍ଥାଭାବ କାରଣରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଚ୍ ବିଶ୍ଵଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ।
ସ୍କେଟିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ:
କୋଚ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି,"ବିଦୁଷୀ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍କେଟିଂ ଖେଳି ଅନେକ ମେଡାଲ ଆଣିଛନ୍ତି । ବିଦୁଷୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପିଲାମାନେ ଆମ ଏକାଡେମୀରେ ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି । ଅନେକ ପିଲା ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଆଗକୁ ଖେଳିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ମୁଁ (କୋଚ) ଯେମିତି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଆଗକୁ ଖେଳିପାରିନଥିଲି, ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ମୋ ପରି ଆଉ କେହି ଏସବୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ । ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଏ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖିବେ ।
ଦକ୍ଷତାକୁ କେହି ବାନ୍ଧି ପାରିବେନି:
ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କେଟିଂର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଲ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କେଟିଂର ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଛି ନାହିଁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଠିକାର ପିଲାମାନେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । କୋଚ୍ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ କହିବା ହେଲା " ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କେଟିଂ ଶିଖାଉଛି । ସେଇଟା ସ୍କେଟିିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଆମ ପିଲା ଯେଉଁଠି ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍କେଟିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତେ, ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରନ୍ତେ ।"
ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କେଟିଂର ଚାହିଦା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରୁଛି । ଯଦିଓ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍କେଟିଂ ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁବିଧା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ l ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ପିଲାମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି l ସରକାର ଯଦି ସ୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କେଟିଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିବେ l
