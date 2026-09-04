ETV Bharat / state

ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଗଜାନନ, ରାଜଧାନୀରେ ୪୦ ଫୁଟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଜିବ ଆକର୍ଷଣ

ଆଲିୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ପୂଜା କମିଟି ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ବେଶ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରାକ୍ଷସ ବଦ୍ଧ ଥିମରେ ୪୦ ଫୁଟର ବିନାୟକଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

GANESH PUJA 2026
ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଗଜାନନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2026 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାର୍ବଣର ପରଶ ସହ ପୂଜା ପାଇବେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ରେ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା । ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ବିଘ୍ନହରତାଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ଆରଧନା ପାଇଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ କାରିଗର ମଗ୍ନ ଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧା ହେଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ଥିମର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗେଟ୍‌ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁ ପୂଜା କମିଟିର ପୂଜା ଭଲ ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ୧୯ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ଵର ଜିଜିପି କଲୋନୀର ଆଲିୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ପୂଜା କମିଟି ଏଥର ନିଆରା ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳିବ ।

ଭୁବନେଶ୍ବର GGP କଲୋନୀରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଗଜାନନ (ETV Bharat)

ହାତରେ ସମୟ କମ୍‌, ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ଚଳିତବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ବେଶ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛି କମିଟି । ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପରେ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଗଣେଶ । ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରାକ୍ଷସ ବଦ୍ଧ ଥିମରେ ୪୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବିନାୟକଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭାପାଇବେ । ହାତରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂଜା ଥିବା ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ୫ରୁ ଅଧିକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା କାରିଗର । ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ।

bhubaneswar ggp colony Ganesh Puja
ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି (ETV Bharat)

ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗଣେଶ ମୂୂର୍ତ୍ତି:

ଚିକ୍କିଟା ମାଟି, ବାଲିଆ ମାଟି ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଉଛି । ଶାଗୁ ଦାନା ସହ ବିନା ରସାୟନର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଯାହା ପରିବେଶକୁ ସୁହାଇବ ବା ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି । ସେହିପରି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ୪୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସହ ଶାଗୁରେ ମଧ୍ୟ ୪ ଫୁଟର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି ।

bhubaneswar ggp colony Ganesh Puja
ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି (ETV Bharat)

ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ସୌଭାଗ୍ୟ...

ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ତାପସ କୁମାର ଦେ କହିଛନ୍ତି, ମା'ଙ୍କୁ ନିଜ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଆଣିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ମାଟିରେ ଗଣେଶଙ୍କ ରୂପ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ବେଶ୍ ଖୁସି । ଭଗବାନ ହିଁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର । ଏହା କେବଳ ମୋ କାଳର କୃତି ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ।"

ପୂଜା ବଜେଟ୍‌ 12ରୁ 15 ଲକ୍ଷ:

୫ ଦିନ ଧରି ଗଜାନନ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ଗୋଟିଏ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଗଣପତିଙ୍କର ଆରାଧନା ସହ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବେ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରଙ୍ଗ କାମ କେବଳ ବାକି ଥିବା କହିଛନ୍ତି କମିଟିର ଉପ ସଭାପତି ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି । ସେପଟେ ପୂଜାକୁ ସୁରୁଖୁର ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାର ବଜେଟ ୧୨ରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

Alliance Group Ganesh puja
ଆଲିୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ପୂଜା କମିଟି (ETV Bharat)

କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ, ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ । ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସହ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୫ ସିସିଟିଭି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛି ଏହି ପୂରାତନ ପୂଜା କମିଟି । ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡିକ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ନିଆରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ଜିଜିପି କଲୋନୀର ଆଲିୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଶ୍ରୁତିବାଧିତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ: କଥା କୁହେ ହାତ, ନୀରବତାରେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଗଜାନନ

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବେ ଲାଲବାଗଚା ରାଜା, 32 ଫୁଟର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଅଶୋକ ନଗର ପୂଜା କମିଟି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BHUBANESWAR GANESH PUJA
GGP COLONY
DURGA THEME GANESH
ଭୁବନେଶ୍ଵର ଗଣେଶ ପୂଜା
GANESH PUJA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.