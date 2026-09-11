ରାଜଧାନୀର 401 ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜିବେ ବିଘ୍ନରାଜ: ବଡ଼ଗଡ଼ରେ ଚମକିବ ଗଜାନନଙ୍କ ହୀରା ଚିତା
ରାସ୍ତାଘାଟ, ପରିମଳ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଉପରେ BMCର ଗୁରୁତ୍ବ । ଲାଲବାଗଚା ରାଜା ଗଣେଶ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହୀରା ଚିତା ଝଟକିବ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : September 11, 2026 at 12:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଘ୍ନବିନାଶକଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି । ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା । ଚଳିତବର୍ଷ ରାଜଧାନୀରେ 401 ଗୋଟି ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଗଜାନନ ପୂଜା ପାଇବେ । ଏନେଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପମାନେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇଛନ୍ତି । ପୂଜା ମଣ୍ଡପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ, ପରିମଳ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପାଳନ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି (BMC) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା, ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍କୁ ନେଇ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲାଇଛନ୍ତି । ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଓ ପରିମଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ଅଲୋଚନା କରିଛି BMC । ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ ସଫେଇ, ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହ ପାଣି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କିପରି ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ହେବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ । ବିଶେଷକରି ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଶୂନ୍ୟ କରିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମେୟର । ଏହାସହ ସହରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ଗୁଡିକୁ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗାତ ଖୋଳିଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ:
ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାନୀୟ ଜଳ କିମ୍ବା ମିଡିଆନରେ ଗାତ ଖୋଳିବେ, ସେମାନେ ପୋଲିସ, ବିଏମ୍ସି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବେ । ଯଦି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ଅନ୍ୟଥା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ବା ମିଡିଆନରେ ଗାତ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଯଦି କୌଣସି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏହି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଘଂନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ TPCODL ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଖୁଣ୍ଟଗୁଡିକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ, ସେଠାରେ ନୂତନ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକ ଜଳୁ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ତୁରନ୍ତ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ସହ ଓହଳି ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରଗୁଡିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଲଗାଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସଜାଡିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମେଢଗୁଡିକ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଯିବ, ସେ ରାସ୍ତାଗୁଡିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ସେହିପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପେଭର ବ୍ଲକ ଖୋଳି ଓ୍ୱାଟକୋ କାମ କରୁଛି । ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଖୋଳାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ତିନି ଜୋନର ଜୋନାଲ କମିଶନର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ତଦାରଖ କରି ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଓ୍ୱାଟକୋ କିମ୍ବା BMC ପକ୍ଷରୁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକାମ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଫୁଟ୍ ପାଥରୁ ମଧ୍ୟ ଓହଳି ପଡିଥିବା ଡାଳଗୁଡିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ BMC ପକ୍ଷରୁ ପରିବେଶ ଉପବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନକୁ ନେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ଓ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର । ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ କୁଆଖାଇର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ, ଟଙ୍କପାଣି ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଓ ଦୟା ନଦୀପଠାରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ମୋଟ 4ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ଖନନ କରାଯିବ । ଅସ୍ଥାୟୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 16, 18 ଓ 20 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
BMC ଗାଡି ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଛଡ଼ା ଫୁଲ:
ଅନ୍ୟପଟେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ପୂଜାଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ତିନିଟି ଜୋନରେ 3ଟି ଗାଡି ବୁଲିବ । ତେଣୁ ପୂଜା କମିଟିମାନେ ଛଡାଫୁଲ ଏଣେତେଣେ ନ ପକାଇ ଅଲଗା ଏକ ଡଷ୍ଟବିନରେ ରଖି କେବଳ BMC ଗାଡିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ ରହିଥିବ, ସେଠାରେ ପୋଲିସ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଅନୁମତି ଦେବାକୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ମେୟରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବୈଠକରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ବହୁ କର୍ପୋରେଟର, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ଟିପିସିଡିଓଏଲ୍, ଓ୍ୱାଟକୋ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡି ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ବିଏମ୍ ସିର ସମସ୍ତ ଜୋନାଲ ଡେପୁଟି କମିଶନର, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତ ଉପବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ସର୍ବବୃହତ୍ ଲାଲବାଗଚା ରାଜା ଗଣେଶ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି:
ଚଳିତବର୍ଷ ବଡ଼ଗଡ଼ ଗଣେଶ ପୂଜା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥର ସିଂହାସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ୍ ଲାଲବାଗଚା ରାଜା ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ୧୦ ଲକ୍ଷର ହୀରା ଟଙ୍କାର ଚିତା ଗଜାନନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭାପାଇବ । ଏହା ସହିତ ଗଣେଶଙ୍କ ରୂପା ପାଦ ଓ ରୂପା ମୂଷିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିବ । ପ୍ରତି ପାଦରେ ୫ ରୁ ୬ କେଜି ଓଜନର ରୂପା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାହନ ମୂଷିକ ପାଇଁ ୩ ରୁ ୪ କେଜି ଓଜନର ରୂପା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଉପସଭାପତି ଅମିତାଭ ମହାନ୍ତି ।
ଆକର୍ଷଣ ହୀରା ଚିତା:
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗଣେଶଙ୍କ ଚିତାରେ ରୂପା ସହ ଜେମ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ଓ ଡାଇମଣ୍ଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏଥିସହ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯିବ । ୬୫ କିଲୋ ଓଜନର ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ ଭୋଗ ହେବ । ସେହିପରି କେମିକାଲ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ପୂଜାକୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ପୂଜାମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପୂଜାରେ ପ୍ରାୟ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ବଡ଼ଗଡ଼ ପୂଜା କମିଟିର ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, "ବିଭିନ୍ନ ଯାଗାରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ଗଡ଼ ପୂଜା କମିଟିରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମିଶି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ।"
ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ସେପଟେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବ୍ରିଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓ ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବେଶ ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ନେଇ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ବଡ଼ଗଡ଼ ଗାଁ ପ୍ରବେଶ ପଥ, ମିଟି ଥାନା ଛକ, ବ୍ରିଟ୍ କଲୋନୀଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମିନି ପାର୍କିଂ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୫୦ ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ରହିବ । ୧୯୮୫ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ଗଡ଼ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏବେ ୪୧ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛି । କଣ୍ଠସ୍ୱଶିଳ୍ପୀ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ, ତିଳକ, ତ୍ରୀଶା ଚକ୍ରବର୍ତୀ, ସୁଜ୍ଞାନୀ ମହାପାତ୍ର, ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଓ କୁଲଦୀପ ପଟନାୟକ ସଂଗୀତ ସମାରୋହର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ୟୁନିଟ ୪ରେ ୨୧ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଗଣେଶ ପ୍ରତିମା:
'ସମୟର ଅନନ୍ତ ଚକ୍ରରେ ବିଘ୍ନବିନାଶକ' ଥିମରେ ରାଜଧାନୀ ୟୁନିଟ ୪ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କଲୋନୀସ୍ଥିତ ପ୍ୟାଶନ କ୍ଲବରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଗଜାନନ । ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚଳିତବର୍ଷ ୨୧ତମ ବାର୍ଷିକ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ୨୧ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଗଣେଶ ପ୍ରତିମା ସହିତ ଏହି ନିଆରା ଥିମରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା ଓ ସମୟଚକ୍ରରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରେରଣା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେବ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଭବ୍ୟ ତୋରଣର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ୟାଶନ କ୍ଲବର ୨୧ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିମାର ଉଚ୍ଚତା ୨୧ ଫୁଟ ରଖାଯାଇଛି । ଆର୍ଟ କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଶ୍ରୀନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ:
ଏଥିସହ ଶ୍ରୀନୀଳମାଧବଙ୍କ ୧୪ଟି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଗଜାନନ ବେଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନା ବେଶ, ବନଭୋଜି ବେଶ, କାଳୀୟ ଦଳନ ବେଶ, ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ ଓଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅବସରରେ ଭଜନ, କଥାମୃତ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମୁରୁଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ପ୍ୟାଶନ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଏଥରର ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥର ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାଶନ କ୍ଲବର ଗଣେଶ ପୂଜା ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସଭାପତି ଅଶୋକ କୁମାର ପଳେଇ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ 'ସମୟର ଅନନ୍ତ ଚକ୍ରରେ ବିଘ୍ନବିନାଶକ' ଥିମ୍ରେ ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ବୟସ ଅନୁସାରେ ଗଜାନନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ହେବ ବୋଲି କହିଚନ୍ତି। ଏହା ବାଉଁଶ ଓ ବଟମ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ।" ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ପୂଜାରେ ବହନ କରି ଧରି ରଖିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚମାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଦଶଶମ୍ଭୁର ମହାମିଳନ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ‘ବଡ଼ ଗଣେଶ’ ଟ୍ରେଣ୍ଡ: ଭକ୍ତିର ପର୍ବ ନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମଞ୍ଚ ?
ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ କଲେଜରେ ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ! ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବ କି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ଆରାଧନା ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର