ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶବଦାହ ଗୃହ

ଏଥର ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶବଦାହ ଗୃହ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

BHUBANESWAR MUNICIPAL CORPORATION
ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ ଦାହ ଗୃହ ଉଦଘାଟିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 1, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶବଦାହ ଗୃହ । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ କର୍ପୋରେସନର ଶେଷ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ 23ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବା ସହ 8ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଏମସିର 15ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

BHUBANESWAR MUNICIPAL CORPORATION
ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ କର୍ପୋରେସନର ଶେଷ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳିତ (ETV Bharat Odisha)

ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଓ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ କର୍ପୋରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରୁ କିଛି ପୂରଣ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାକି ରହିଯାଇଛି ଅନେକ କିଛି । ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏବଂ ସହରବାସୀଙ୍କ ବିକାଶକୁ ନଜରରେ ରଖି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ଵର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ।

BHUBANESWAR MUNICIPAL CORPORATION
ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ କର୍ପୋରେସନର ଶେଷ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳିତ (ETV Bharat Odisha)

ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ ଦାହ ଗୃହ ଲୋକାର୍ପିତ:

ମେୟର କହିଥିଲେ,"ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜ ଓ ସୁବିଧା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନକୁ ନେଇ ସହରର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ନେଇଛୁ । ସହରକୁ ସ୍ଵଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ସହ ସାହାରୀବାସୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ 23ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଇଛୁ । ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶବଦାହ ଗୃହ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ।"

BHUBANESWAR MUNICIPAL CORPORATION
ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ କର୍ପୋରେସନର ଶେଷ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳିତ (ETV Bharat Odisha)

ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ:

ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା କହିଛନ୍ତି,"ସହରର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଡ୍ରେନେଜ । ବିଶେଷ କରି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଆଇଆଇଟି ରୁରକି ସହାୟତାରେ ସହରର ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇସ୍କନ, ବମିଖାଲ, ରୁଦ୍ରପୁର କେନାଲ, ନହରକଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏନେଇ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଇସ୍କନ ଡ୍ରେନେଜ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି । ସେହିପରି CBG ବା (Compressed Biogas) ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଯାହାଫଳରେ ଏମସିସି ଉପରେ ଚାପ କମ କରାଯାଇପାରିବ । ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନାମା କରାଯିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ ଏହାକୁ କାଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ବସ୍ତି ମୁକ୍ତ ସହର କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କିଭଳି ପକ୍କା ଘର ପାଇବେ ସେନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । "

ସେହିପରି ସହରରେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ବିଏମସିର ଫୋକସ ରହିଛି । ଭଗବାନପୁର, ବରଗଡ଼, ୟୁନିଟ୍ ୪ ମାର୍କେଟ, ତାରିଣୀ ମାର୍କେଟ ଗୁଡିକର ଉନ୍ନତିକାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଏମସି ହାତକୁ ନେଉଛି । ଏହାସହ ପାହାଳରେ ଷ୍ଟିଡ଼ ଫୁଡ୍ ହବ ନିର୍ମାଣ କାଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ । ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛି ବିଏମସି । ରୋଡ଼, ପାର୍କ, କଲ୍ୟାଣମଣ୍ଡପ, ଡ୍ରେନ ଭଳି ଆଧୁନିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର 30ଟି ପବ୍ଲିକ ଶୌଚାଳୟରେ ଏସଟିପି ( Sewage Treatment Plant ) କରାଯିବ । ଫଳରେ ଶୌଚାଳୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପାଣି ସଫା ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ; ନବ ଗଠିତ ୨୮ଟି NAC ପାଇଁ ୫୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା




ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BMC
BHUBANESWAR MUNICIPAL CORPORATION
BMC PROJECTS
IIT ROORKEE
BHUBANESWAR PET CREMATORIUM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.