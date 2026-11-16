ETV Bharat / state

ଘରେ ଫୁଟିଗଲା ବାଣ: ଜଣେ ଗୁରୁତର, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଶନିଶ୍ଚର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ବାଣରେ ଆଜି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଏହି ଅଘଟଣରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Bhubaneswar Firecrackers Blew inside the house causing fire accident one critically injured
ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଘରେ ଫୁଟିଗଲା ବାଣ, ଜଣେ ଗୁରୁତର, ନିଆଁକୁ ତ୍ବରିତ୍ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2026 at 5:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଶନିଶ୍ଚର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆଜି (ସୋମବାର) ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ବାଣରେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଏହି ଅଘଟଣରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ।

ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଘରେ ଫୁଟିଗଲା ବାଣ, ଜଣେ ଗୁରୁତର, ନିଆଁକୁ ତ୍ବରିତ୍ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଆହତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି । ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଘରର କିଛି ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।

An explosion occurred today involving firecrackers stored in an asbestos-roofed house near the Shanishchar Temple in Laxmisagar, Bhubaneswar.
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଶନିଶ୍ଚର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ବାଣରେ ଆଜି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । (ETV Bharat Odisha)
ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ:ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯିବା ସହ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ।


ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଥିଲା ନିଆଁ:
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଦିନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା । ଏହି ଘରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବାଣ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା । ଆମ ଟିମ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ।"

ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଫୋରଣ:
ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପି. ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅଘଟଣରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେମାନେ ଦୀପାବଳିରେ ବଳିଥିବା ବାଣକୁ ଘରେ ଥିବା ଫ୍ରିଜ କଡ଼ରେ ରଖିଥିଲେ । ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁ ବାଣଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ।"

ଏନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନାରେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଥାନାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢନ୍ତୁ:

ବାଣରୁ ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ: ନାତି ମୃତ, ଜେଜେ ଗୁରୁତର

ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ଦୀପ ନିଆଁରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

FIRECRACKERS BURST INSIDE HOUSE
FIRE ACCIDENT LAXMISAGAR
ଭୁବେନଶ୍ବର ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ
ବାଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର
ବାଣ ଅଘଟଣ ଭୁବନେଶ୍ବର

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.