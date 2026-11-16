ଘରେ ଫୁଟିଗଲା ବାଣ: ଜଣେ ଗୁରୁତର, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଶନିଶ୍ଚର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ବାଣରେ ଆଜି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଏହି ଅଘଟଣରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : November 16, 2026 at 5:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଶନିଶ୍ଚର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆଜି (ସୋମବାର) ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ବାଣରେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଏହି ଅଘଟଣରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ।
ଆହତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି । ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଘରର କିଛି ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଥିଲା ନିଆଁ:
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଦିନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା । ଏହି ଘରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବାଣ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା । ଆମ ଟିମ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ।"
ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଫୋରଣ:
ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପି. ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅଘଟଣରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେମାନେ ଦୀପାବଳିରେ ବଳିଥିବା ବାଣକୁ ଘରେ ଥିବା ଫ୍ରିଜ କଡ଼ରେ ରଖିଥିଲେ । ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁ ବାଣଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ।"
ଏନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନାରେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଥାନାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢନ୍ତୁ:
ବାଣରୁ ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ: ନାତି ମୃତ, ଜେଜେ ଗୁରୁତର
ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ଦୀପ ନିଆଁରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର